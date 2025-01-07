الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” تعلن عن وظائف شاغرة – اغتنم الفرصة الآن!

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مجالات متعددة، مما يوفر فرصة ذهبية للراغبين في الانضمام إلى فريق عملها المتميز. إذا كنت تبحث عن فرصة عمل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فإن “سار” تبحث عنك!

كتب محمد سعد – تُعلن الشركة السعودية للخطوط الحديدية عن توفر وظائف شاغرة في مُختلف التخصصات في مدينتي الرياض و مكة المكرمة. انضم إلى فريق عمل مُتميز و ساهم في تطوير قطاع النقل في المملكة.

الوظائف المُتاحة:

تُقدم الشركة السعودية للخطوط الحديدية فرصًا وظيفية في مجموعة من المجالات، بما في ذلك:

صيانة مُعدات الرّكاب (Passenger Rolling Stock Maintenance): رئيس قسم المستودع (Depot Section Head) في الرياض.

الهندسة المدنية و إدارة الأصول (Civil, Track & Assets Management): مُهندس أول (Senior Engineer) في الرياض.

إدارة المحطات (MMMP Station): رئيس قسم المحطة (Section Head) في مكة المكرمة.

دعم القرارات (Decision Support): مدير (Manager) في الرياض.

التّحضير للطوارئ (Emergency Preparedness): أخصائي (Specialist) في الرياض.



المؤهلات والخبرات المطلوبة:

رئيس قسم المستودع: درجة البكالوريوس في الهندسة. خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذو صلة.

مُهندس أول (الهندسة المدنية و إدارة الأصول): درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية. خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذو صلة.

رئيس قسم المحطة: درجة البكالوريوس في الإدارة. خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذو صلة.

مدير (دعم القرارات): درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو نُظم المعلومات الإدارية أو الهندسة. خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذو صلة.

أخصائي (التّحضير للطوارئ): درجة البكالوريوس في العلوم أو ما يُعادلها. خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذو صلة.



المهارات المطلوبة:

رئيس قسم المستودع: مهارات قيادية و إدارة الفرق. المعرفة بـِـ هندسة الميكانيكا و الكهرباء. مهارات تقييم و إدارة المخاطر.

مُهندس أول (الهندسة المدنية و إدارة الأصول): مهارات إدارة المشاريع و الأصول. المعرفة بـِـ مشاريع و صيانة السكك الحديدية. مهارات التنسيق و التواصل.

رئيس قسم المحطة: مهارات إدارة العمليات و الفرق. المعرفة بـِـ أنظمة المحطات و السكك الحديدية. مهارات التخطيط و التنظيم.

مدير (دعم القرارات): مهارات التحليل و تقديم الاستشارات. المعرفة بـِـ الاتجاهات الاقتصادية العالمية و الإقليمية. مهارات إدارة المخاطر.

أخصائي (التّحضير للطوارئ): مهارات تقييم و إدارة الطوارئ. المعرفة بـِـ إجراءات و خطط الاستجابة للطوارئ. مهارات التدريب و التطوير.



كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة في الشركة السعودية للخطوط الحديدية، يُرجى زيارة موقع الشركة (بوابة التوظيف) و اختيار الوظيفة التي تُناسب مؤهلاتك و خبراتك.

لا تفوّت الفرصة للانضمام إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. قدم الآن وابدأ رحلتك المهنية في بيئة عمل مبتكرة.