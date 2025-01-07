شركة طيران الرياض تعلن عن فرص عمل مميزة في مجال الطيران – قدم الآن!

إذا كنت تبحث عن مستقبل مهني في مجال الطيران، فإن شركة طيران الرياض تقدم لك فرصة لا تُعوض! أعلنت الشركة عن فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف المميزة في مجالات متعددة، مما يتيح للمهتمين الانضمام إلى فريق عمل يركز على الابتكار والتميز.

كتب محمد سعد – تعلن طيران الرياض عن توفر مجموعة من الفرص الوظيفية المتميزة في مختلف المجالات. إذا كنت تبحث عن فرصة للانضمام إلى فريق عمل احترافي في واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا، فإن هذه هي فرصتك!

المسميات الوظيفية:

الوظائف المتاحة لدى طيران الرياض:

مسؤول أول – استقطاب المواهب (Senior Officer – Talent Acquisition)

(Senior Officer – Talent Acquisition) كابتن طائرة – فرص مستقبلية 2025 (Captain – Future Opportunities 2025)

(Captain – Future Opportunities 2025) ضابط أول – فرص مستقبلية 2025 (First Officer – Future Opportunities 2025)

(First Officer – Future Opportunities 2025) مدير – إدارة المخاطر المؤسسية (Director – Enterprise Risk Management)

(Director – Enterprise Risk Management) مسؤول مخازن الأدوات (Tools Stores Officer)

(Tools Stores Officer) مدير أول – العلامة التجارية والولاء والتسويق (Senior Manager – Loyalty Brand and Marketing)

(Senior Manager – Loyalty Brand and Marketing) فني صيانة طائرات – هيكل ومحركات B1 (Aircraft Maintenance Technician – Airframe and Power Plant B1)

(Aircraft Maintenance Technician – Airframe and Power Plant B1) مهندس إلكترونيات الطيران B2 (Engineer – Avionics B2)

(Engineer – Avionics B2) طاقم مقصورة – فرص مستقبلية 2025 (Cabin Crew – Future Opportunities 2025)

(Cabin Crew – Future Opportunities 2025) مهندس – هيكل ومحركات B1 (Engineer – Airframe and Power Plant B1)

انضم إلى فريق طيران الرياض وكن جزءًا من قصة نجاحنا المستقبلية!

للتقديم ومعرفة المزيد عن متطلبات الوظائف، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عبر منصات التوظيف.

ابدأ رحلتك المهنية مع شركة طيران الرياض وكن جزءًا من فريق يسهم في تقديم خدمات طيران عالمية المستوى. قدم طلبك الآن ولا تفوّت الفرصة!