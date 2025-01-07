الدويش ينتقد نجوم المنتخب السعودي: “لا لوم على اللاعبين” قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد

في تصريحات مثيرة، وجه الإعلامي الرياضي المعروف محمد الدويش انتقادات حادة لنجوم المنتخب السعودي، مشيرًا إلى غياب الأداء المتوقع منهم. تأتي هذه التصريحات قبل الكلاسيكو المرتقب بين الهلال والاتحاد، مما زاد من حدة النقاش بين جماهير الكرة السعودية.

كتب محمد سعد – يظهر الإعلامي الرياضي “محمد الدويش” مُعلقًا على أوضاع منتخب السعودية الوطني، وهذا عقب الخروج الأخير من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”.

حيث نشر “محمد الدويش” تغريدة عبر حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي إكس، قائلًا: “لا لوم على اللاعبين.. اللوم على إدارات حوّلت الأندية إلى صرافات ملايين للاعبين فشلوا بتحقيق بطولة واحدة لوطنهم ولولا وجود اللاعبين الأجانب لفشلوا حتى مع أنديتهم.. جيل أصفار: على الشمال في الملعب على اليمين في البنك.. “.

من المُقرر أن يلعب نادي الهلال أمام غريمه الاتحاد في سياق مباريات ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم 2024/ 2025 اليوم الثلاثاء بتاريخ 7 يناير.

على أن تُقام المباراة على أرضية ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، وتنطلق صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة الـ 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان نادي الشباب تأهل إلى نصف النهائي لكأس الملك أمس الإثنين عقب فوزه على الفيحاء بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

يبقى الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد مناسبة لإظهار مهارات اللاعبين وردهم على الانتقادات داخل المستطيل الأخضر، حيث تترقب الجماهير أداءً استثنائيًا في المباراة المرتقبة.