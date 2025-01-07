الهريفي يكشف مفاجأة عن مفاوضات النصر لتجديد عقد رونالدو

في تصريحات مثيرة، فاجأ النجم السابق فهد الهريفي جماهير النصر السعودي بكشفه عن تفاصيل جديدة حول مفاوضات النادي لتجديد عقد كريستيانو رونالدو. التصريحات أشعلت النقاش بين عشاق العالمي ومتابعي النجم البرتغالي، خاصة في ظل الحديث عن مستقبله مع الفريق.

كتب محمد سعد – ظهر أسطورة نادي النصر السعودي النجم فهد الهريفي ليتحدث عن تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشأن تجديد عقده مع الفريق بعد اقترابه من النهاية:

“أرقام رونالدو الفردية مع النصر غير مستغربة، فهو لاعب لديه شغف كبير وثقافة كروية، صحيح أن العمر له أحكام، لكني أؤيد استمراره لموسم آخر، ولا أخشى أن ينتقل إلى فريق آخر منافس في الدوري السعودي، هذا لن يحدث”.

وتابع “أتوقع أن يجدد رونالدو عقده مع النصر، هناك 6 شهور متبقية حتى نهاية الموسم، وهي فترة كافية لاتخاذ القرار، لا أتوقع أن يغير رونالدو وجهته وهو في عمر 39 عامًا، هو دائمًا يقول إنه يحب السعودية، ولديه ارتياح كبير للعيش هنا”.

وأضاف وقال: “أعتقد أن لاعب مثل رونالدو يستطيع اتخاذ القرار الصحيح، دائمًا تصريحاته إيجابية بصدق عن السعودية والدوري السعودي، أتمنى أن يستغل النصر، فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم الفريق وإنجاح لاعب كبير بحجم رونالدو”.

تبقى مفاوضات النصر مع رونالدو محط أنظار الجميع، في انتظار الإعلان الرسمي عن مصير أحد أعظم نجوم كرة القدم في تاريخ النادي والدوري السعودي.