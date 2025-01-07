تفاصيل إصابة فراس البريكان واحتمالية مشاركته في مواجهة الشباب

أثارت إصابة فراس البريكان، نجم فريق الفتح، قلق الجماهير قبل المواجهة المرتقبة أمام الشباب في الدوري السعودي. وتدور التساؤلات حول مدى جاهزيته للعودة إلى الملاعب والمشاركة في المباراة الحاسمة، خاصة بعد التقارير التي كشفت تفاصيل حالته الصحية.

كتب محمد سعد – تعرض المهاجم فراس البريكان إلى إصابة قوية في معسكر المنتخب السعودي لبطولة خليجي 26، وهي الإصابة التي حرمته من المشاركة مع المنتخب في البطولة التي خرج منها الأخضر خالي الوفاض.

وحسب مصدر صحفي موثوق مقرب من الفريق الأخضر بإن اللاعب سيخضع لاختبارات طبية ولياقية وهي ما ستحدد جاهزيته قبل المباراة المرتقبة ضد نادي الشباب السعودي في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي قبل يوم الجمعة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية إن اللاعب قطع شوط كبير في التأهيل الخاص بإصابة القدم وهي التي أبعدته عن الأخضر لفترة طويلة.

في ظل ترقب الجماهير، يبقى القرار النهائي بشأن مشاركة فراس البريكان في يد الجهاز الطبي والفني، حيث تأمل جماهير الفتح في رؤية نجمها يتألق على أرض الملعب أمام الشباب.