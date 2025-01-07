نجم مانشستر يونايتد على أعتاب النصر السعودي – ميركاتو شتاء 2025 يشتعل

في صفقة تُشعل أجواء الميركاتو الشتوي لعام 2025، تقترب إدارة نادي النصر السعودي من حسم صفقة مثيرة بالتعاقد مع أحد نجوم مانشستر يونايتد. هذا التحرك اللافت يعزز مكانة النصر في سوق الانتقالات ويزيد من حماس جماهيره بانتظار الإعلان الرسمي.

كتب محمد سعد – يظهر اسم البرازيلي “كاسيميرو” لاعب وسط ميدان ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لامعًا أمام إدارة نادي النصر السعودي في الوقت الحالي.

حيث بات “كاسيميرو” متاحًا أمام صناع القرار في دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بصفقة قيمتها 30 مليون يورو، ويأتي وضع النصر السعودي المالي والفني يسمح بإتمام هذه الصفقة في الأيام القادمة.

وأصبح البرازيلي “كاسيميرو” متفتحًا على الخروج من فريق مانشستر يونايتد بالوقت الحالي، فيُذكر أنه كان يرفض سابقًا مغادرة الدوري الإنجليزي.

بالتالي يظهر النصر السعودي على الشاشة ويسعى بالوقت الراهن نحو التوقيع مع لاعب أجنبي جديد بالتزامن مع خروج “تاليسكا” المنتظر بالفترة المُقبلة.

خرج النجم البرازيلي “كاسيميرو” من حسابات المدرب الجديد لفريق مانشستر يونايتد “روبرت أمورايم”، والذي يتولى هذه المهمة في منتصف الموسم الحالي خلفًا للهولندي “إيريك تين هاج”.

مع اقتراب الميركاتو الشتوي من ذروته، يترقب عشاق النصر الإعلان الرسمي عن الصفقة التي قد تُحدث تغييرًا كبيرًا في صفوف الفريق. فهل تكون هذه الخطوة الحاسمة نحو تحقيق المزيد من البطولات؟