سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في السوق السوداء والبنوك

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 استقرارًا نسبيًا في البنوك التجارية، مع تسجيل تباين بسيط مقارنة بالسوق السوداء. هذه التحركات تأتي وسط متابعة دقيقة من المتعاملين لحركة السوق بسبب تأثيرات الاقتصاد العالمي والمحلي.
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كتب محمد سعد – استقرار سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الدولار هو اكثر العملات استعمالا في المعاملات العالمية والخارجية وهو العملة الرسمية لكثير من البلاد يمثل عملة اكبر اقتصادات العالم، يهتم جميع المستثمرين والتجار لان ارتفاع الدولار يؤثر علي التجارة بشكل عام، وخلال هذه الفترة شهد الدولار استقرار في معظم البنوك نقوم بطرح جميع أسعار الدولار اليوم.
سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025
- سجل اليوم سعر الدولار مقابل الجنية في البنك المركزي المصري سعر الشراء 50.59 ،بينما سعر البيع 50.73 جنية مصري.
- بلغ سعر الدولار مقابل الجنية المصري في بنك مصر اليوم قيمة الشراء 50.60 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.70 جنيه.
- بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنية المصري في البنك الأهلي سعر الشراء 50.62 جنيه، بينما سعر البيع نحو 50.70 جنيه.
- وسجل سعر الدولار مقابل الجنية المصري في بنك قناة السويس سعر الشراء 50.62 جنيه، وبينما سعر البيع 50.72 جنية.
- وسجل الدولار مقابل الجنية المصري في بنك التجاري الدولي سعر الشراء 50.60 جنيه، بينما سعر البيع 50.70 جنيه.
- قد بلغ اليوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري في بنك قطر الوطني سعر الشراء 50.86 جنيه، بينما سعر البيع 50.96 جنيه.
- سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري في المصرف المتحد للشراء يكون بقيمة 50.60 جنيه، بينما للبيع يبلغ قيمة 50.70 جنيه.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
- سجل اليوم 1 دولار مقابل الجنية المصري بسعر 50 جنيه.
- بينما بلغ سعر 5 دولار مقابل الجنيه المصري نحو 250 جنيه.
- وصل سعر 10 دولار مقابل الجنيه المصري بسعر 500 جنيه.
- بلغ سعر 25 الدولار مقابل الجنيه المصري بسعر 1250 جنيه.
- وصل سعر 50 دولار مقابل الجنيه المصري وصل 2500 جنيه
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