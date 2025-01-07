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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في السوق السوداء والبنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في السوق السوداء والبنوك
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في السوق السوداء والبنوك
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 استقرارًا نسبيًا في البنوك التجارية، مع تسجيل تباين بسيط مقارنة بالسوق السوداء. هذه التحركات تأتي وسط متابعة دقيقة من المتعاملين لحركة السوق بسبب تأثيرات الاقتصاد العالمي والمحلي.

كتب محمد سعد – استقرار سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الدولار هو اكثر العملات استعمالا في المعاملات العالمية والخارجية وهو العملة الرسمية لكثير من البلاد يمثل عملة اكبر اقتصادات العالم، يهتم جميع المستثمرين والتجار لان ارتفاع الدولار يؤثر علي التجارة بشكل عام، وخلال هذه الفترة شهد الدولار استقرار في معظم البنوك نقوم بطرح جميع أسعار الدولار اليوم.

  • سجل اليوم 1 دولار مقابل الجنية المصري بسعر 50 جنيه.
  • بينما بلغ سعر 5 دولار مقابل الجنيه المصري نحو 250 جنيه.
  • وصل سعر 10 دولار مقابل الجنيه المصري بسعر 500 جنيه.
  • بلغ سعر 25 الدولار مقابل الجنيه المصري بسعر 1250 جنيه.
  • وصل سعر 50 دولار مقابل الجنيه المصري وصل 2500 جنيه

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