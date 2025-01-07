سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في الأسواق المحلية – فرصة للشراء قبل رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يواصل سعر طن الأرز الشعير استقراره في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025. يُعد الأرز من السلع الأساسية التي تشهد طلبًا متزايدًا في هذا الموسم، ما يجعل هذا الوقت مثاليًا للتخزين والاستعداد للشهر الكريم.

كتب محمد سعد – يرغب عدد كبير من ربات المنازل والتجار التعرف علي سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، يعتبر الأرز من اهم المحاصيل الزراعية لأنه يدخل في كثير من الأكلات المصرية، وتتميز مصر بزراعة أنواع كثيرة من الأرز ويستخدم كوجبة أساسية في جميع المنازل يوميا، ويتم البحث هذه الفترة بشكل مكثف عن افضل الأنواع للتخزين بسبب اقتراب شهر رمضان، والآن من خلال موقع السعودية نستعرض لكم أسعار الأرز اليوم. سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 سجل اليوم سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 17,000 جنيه مصري.

بلغ اليوم سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة نحو 18,200 جنيه.

بينما سجل اليوم سعر الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 27,000 جنيه مصري.

وصل اليوم سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة نحو 25,000 جنيه مصري.

وبينما وصل سعر طن الأرز الأبيض حبة رفيعة مع كسر 5% نحو 23,000 جنيه.

وسعر الأرز الأبيض عريض الحبة مع كسر 3% نحو 24,000 جنيه للطن. أسعار السلع الغذائية اليوم سجل اليوم سعر كيلو الأرز السائب نحو 28.62 جنيها.

وصل اليوم سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 34.57 جنيه.

بلغ اليوم سعر كيلو العدس المعبأ نحو 61.16 جنيه

وسعر لتر زيت عباد الشمس إلى 83.44 جنيه مصري.

بلغ سعر كيلو السكر المعبأ نحو 35.56 جنيه.

وصل اليوم سعر كيلو الفول المعبأ نحو 55.43 جنيه.

وصل اليوم سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.65 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة المعبأ نحو 30.94 جنيه.

ينصح الخبراء بشراء الأرز الشعير قبل ارتفاع الأسعار المتوقع مع اقتراب شهر رمضان، لضمان تلبية احتياجات الأسرة بأسعار مناسبة. تابع تحديثات السوق المحلية يوميًا لاتخاذ القرار الأنسب.