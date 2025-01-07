أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في الأسواق – كيلو البانية وصل إلى كم؟

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع تسجيل كيلو البانية والدواجن البيضاء أسعارًا تناسب مختلف الفئات. تأتي هذه الأسعار وسط متابعة يومية من المستهلكين مع اقتراب المواسم الاستهلاكية الرئيسية.

كتب محمد سعد – يبحث الكثير من التجار وربات المنازل عبر مواقع الأنترنت حول معرفة أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، يعتبر الدواجن من اهم مصادر البروتينات التي تغذي الجسم، ويتم البحث بشكل مكثف مع اقتراب شهر رمضان يبحث الكثير من النساء عن أسعار الدواجن وأسعار الكتاكيت للتربية داخل المنازل، وأعلنت بورصة الدواجن اليوم عن ارتفاع سعر الدواجن نقوم بطرح جميع الأسعار الخاصة بالدواجن اليوم وفقا لم أعلنته بورصة الدواجن. أسعار الدواجن اليوم يتراوح سعر الدواجن داخل المزارع ما بين 80 و83 جنيه للكيلو، بينما سعر البيع للمستهلك يتراوح بين 90 و95 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الفراخ الساسو داخل المزارع نحو 84 جنيه للكيلو، بينما للمستهلك تصل نحو 102 جنيها للكيلو.

وصل سعر الفراخ البلدي داخل المزارع نحو 115 جنيه، بينما وصل السعر للمستهلك نحو 118 جنيها.

وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع نحو 60 جنيه، بينما وصل سعر البيع للمستهلك نحو 79 جنيها

بينما يتراوح سعر كيلو الوراك ما بين 85 و 95 جنيه.

وسعر الكيلو البانية يتراوح ما بين 180 و220 جنية.

ويتراوح سعر الكبد والقوانص ما بين 80 و 85 جنية للكيلو.

سعر الأجنحة يتراوح ما بين 60 و 65 جنية للكيلو.

سعر الكيلو الهياكل يتراوح ما بين 25 و 30 جنية. أسعار البيض اليوم وصل سعر كرتونه البيض الأبيض داخل المزارع نحو 151 جنيه، بينما سعر البيع للمستهلك نحو 158 جنيه.

وسعر كرتونه البيض الأحمر داخل المزارع نحو 152 جنيه، بينما للمستهلك نحو 160 جنيه.

وصل سعر كرتونه البيض البلدي داخل المزارع نحو 130 جنيه، بينما سعر الكرتونه للمستهلك نحو 140 جنيه.

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