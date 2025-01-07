أفضل أدعية شهر رجب 1446 – أدعية مستجابة في الشهر الكريم

يعد شهر رجب من الأشهر الحرم المباركة التي تحمل أهمية كبيرة في الإسلام. في هذا الشهر الكريم، يتقرب المسلمون إلى الله بالدعاء والاستغفار طلبًا للرحمة والمغفرة. إليك مجموعة من أفضل الأدعية المستجابة لشهر رجب 1446 لتبدأ الشهر بروحانية وإيمان.

كتب محمد سعد -شهر رجب من الأشهر الحرم التي ذكرها الله وهو شهر الاستغفار واللجوء إلي الله، وهو من الشهور التي نستقبلها بقلوب صافية وطاهرة ونكثر فيه من الأدعية والأعمال الصالحة، ويكون شهر رجب شهر كريم وشهد فيه معجزة الإسراء والمعراج، شهر رجب أحد الشهور الأربعة الحرم التي خصها الله تعالى بالذكر ونهى عن الظلم فيها تشريفاً لها في قوله عز من قائل: ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) ،وصيام التطوع في شهر رجب هو احد افضل أشكال العبادات التي يتقرب بها المسلمون إلى الله. افضل أدعية شهر رجب 1446 اللهم في شهر رجب حقق لنا أمالنا التي استصعبنا تحقيقها بقوانين الدنيا فأنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

اللهم أهلة علينا بالأمن والأيمان والسلامة والإسلام والتوفيق فيما تحب وترضي.

اللهم أن نسألك خير شهر رجب ونعوذ بك من شره ونسألك فواتح الخير وجوامعه في هذا الشهر الفضيل.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الأعز الأكرم.

اللهم أنا نتبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلي حولك وقوتك فانه لا حول ولا قوة لنا الا بك.

اللهم أسألك السعادة والتوفيق وراحة البال اللهم واحفظ لي ابواي بحفظك وقر اعيننا يارب. دعاء شهر رجب اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي.

– اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ.

اللهم أعني ولا تعن على، وانصرني ولا تنصر على، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى على.

يارب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.

اللهم أرضي عنا رضا نتجاوز به كل الآلام والأحزان، اللهم انظر لنا نظرة رضا لا تعذبنا بعدها أبدا.

اغتنم فرصة شهر رجب المبارك واستمر في الدعاء والاستغفار لتعزيز صلتك بالله تعالى. اجعل هذا الشهر محطة للاستعداد الروحي لشهر رمضان المبارك.