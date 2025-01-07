كيفية التسجيل في مسابقة توظيف أعوان الشرطة 2025 – الخطوات والشروط بالتفصيل

أعلنت الجهات المعنية عن فتح باب التسجيل في مسابقة توظيف أعوان الشرطة لعام 2025، مما يتيح للراغبين فرصة الانضمام إلى صفوف الأمن الوطني. إذا كنت مهتمًا، إليك خطوات التسجيل والشروط التي يجب تلبيتها لضمان قبول طلبك في هذه المسابقة المرموقة.

كتب محمد سعد – صرحت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر عن خطوات التسجيل في مسابقة أعوان الشرطة الجزائر 2025، حيث تم فتح باب التقديم في أفضل مسابقة ضخمة لتوظيف اعوان شرطة جدد من الإناث والذكور الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ومن ثم تأتي هذه الخطوة في ظل سعى الحكومة الجزائرية إلى توظيف الكوادر البشرية المؤهلة للمحافظة على أمن أمان البلاد، ويستمر التقديم حتى الحادي والعشرين من شهر يناير 2025.

خطوات التسجيل في مسابقة توظيف أعوان الشرطة 2025

يعد هذا التوظيف فرصة ذهبية للراغبين في خدمة وطنهم والانضمام إلى صفوف الحماية الوطنية فيمكن التسجيل في مسابقة توظيف أعوان الشرطة من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية الأمن الوطني الجزائري.

افتح المتصفح وانتقل إلى الموقع الرسمي.

تسجيل الدخول كمستخدم جديد، إذا لم يكن لديك حساب، قم بإنشاء حساب جديد على الموقع.

اختيار خدمة التقديم، من قائمة الخدمات الإلكترونية، اختر التقديم على أعوان الشرطة.

إدخال البيانات الشخصية.

تقديم الطلب، بعد التحقق من صحة البيانات، اضغط على زر تقديم الطلب لإتمام العملية بنجاح.

شروط التقديم على وظيفة أعوان الشرطة

هناك عدة شروط يجب توافرها في المتقدم لوظيفة اعوان الشرطة وهي كالتالي:

العمر: يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 19 و35 عامًا.

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية الجزائرية.

الطول: يشترط أن يكون طول الذكور 170 سم على الأقل، بينما يجب أن يكون طول الإناث 165 سم على الأقل.

السلوك: يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يصدر بحقه أي أحكام جنائية أو تأديبية.

السجل الجنائي: يجب أن يكون خاليًا من أي عقوبات جنائية أو تأديبية.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظيفة أعوان الشرطة

هناك عدة مستندات يجب تقديمها للحصول علي وظيفة اعوان الشرطة وهى كالتالى:

صور شخصية: صورتان شخصيتان حديثتان بخلفية بيضاء.

بطاقة التعريف الوطنية: نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

شهادة التعليم: نسخة من شهادة التعليم الثانوي أو ما يعادلها.

اغتنم الفرصة وسجل الآن في مسابقة توظيف أعوان الشرطة 2025 باتباع الخطوات المعلنة والالتزام بالشروط المطلوبة. هذه هي فرصتك لتكون جزءًا من فريق يسهم في حماية وأمن المجتمع.