كيفية سداد غرامات المرور العامة في العراق عبر الألماني: خطوات مبسطة

أعلنت مديرية المرور العامة في العراق عن توفير خدمة سداد غرامات المرور عبر الألماني، وذلك لتسهيل عملية الدفع على المواطنين وتوفير الوقت والجهد. تأتي هذه الخطوة كجزء من التحول الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور. في هذا المقال، سنستعرض الخطوات التفصيلية التي يجب اتباعها لإتمام عملية السداد بنجاح.

كتب محمد سعد – طرحت هيئة المرور في العراق ببعض الخدمات الإلكترونية الخاصة بها وذلك من خلال منصة أور الرقمية التي يتم من خلالها تقديم الكثير من الخدمات التي تطرحها الحكومة العراقية بشكل إلكتروني، ومن أهم الخدمات التي يتم طرحها إلكترونيًا من خلال منصة أور هي الخدمة التي يتم من خلالها الاستعلام عن المخالفات المرورية وذلك من خلال استخدام الرقم الألماني الخاص بالسيارة، وذلك من أجل تسهيل سداد غرامات المرور على أصحاب السيارات.

خطوات سداد غرامات المرور عبر الألماني

يستطيع جميع أصحاب السيارات في المملكة العربية السعودية القيام بسداد قيمة الغرامات المرورية المختلفة إلكترونيًا وذلك من خلال القيام بمجموعة من الخطوات عبر منصة أور الرقمية والتابعة إلى الجهات الحكومية في العراق، وتم تطبيق هذه الخدمة من أجل التسهيل على المواطنين سرعة سداد جميع خدمات المرور، وقد تتمثل خطوات السداد فيما يلي:

فتح الرابط الإلكتروني المخصص من أجل الولوج إلى منصة أور الرقمية التابعة للحكومة العراقية.

تنفيذ الخطوة التي تتعلق بتسجيل الدخول إلى المنصة.

تحديد القسم المخصص من أجل الخدمات التي تتعلق بالمرور.

اختيار الاستعلام عن الغرامات باستخدام الرقم الألماني.

تسجيل جميع البيانات التي تتعلق بالسيارة في الأماكن المخصصة لها.

تسجيل البيانات الخاصة بصاحب السيارة في أماكنها.

الضغط على الزر المخصص من أجل الاستعلام عن الغرامة.

يتم ظهور جميع الغرامات المستحقة.

الضغط على أيقونة السداد.

تحديد الوسيلة التي يتم من خلالها سداد الغرامة.

تدوين كافة البيانات الخاصة بالوسيلة التي تم اختيارها.

الانتظار حتى يتم استقبال رسالة تفيد بنجاح عملية السداد.

الغرامات المرورية في العراق

تم تحديد قيمة المخالفات المرورية التي يتم سدادها مقابل كل مخالفة يقوم بها صاحب السيارة أثناء القيادة، وتأتي هذه الغرامة في صورة عقوبة حتى لا يقوم الشخص بفعل هذه المخالفة مرة أخرى، والغرامات التي تم الكشف عنها هي ما يلي:

الغرامة الخاصة بالتحدث في الهاتف أثناء القيادة تبلغ قيمتها 2.500 دينار.

الغرامة الخاصة بالقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات تبلغ قيمتها 1000 دينار.

الغرامة الخاصة باجتياز إشارة المرور وهي حمراء تبلغ قيمتها 5000 دينار.

الغرامة الخاصة بالقيادة مع عدم رتداء الحزام الخاص بالأمان تبلغ قيمتها 25.000 دينار.

مع توفير هذه الخدمة الحديثة، تواصل مديرية المرور العامة تعزيز التسهيلات المقدمة للمواطنين، مما يعكس التزامها بتطوير الخدمات وتحقيق تجربة أفضل للمستخدم. لذا، إذا كنت تواجه غرامة مرورية، يمكنك الآن تسديدها بسهولة عبر الألماني.