جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في جميع المحافظات المصرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جداول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 في كافة محافظات مصر. تأتي هذه الجداول لتوضيح مواعيد الامتحانات النهائية للطلاب وأولياء الأمور، مما يساعدهم في التحضير الجيد لهذه المرحلة الحاسمة. في هذا المقال، ستجد تفاصيل الجدول في كل محافظة ومواعيد المواد الدراسية.

كتب محمد سعد – مرحلة الشهادة الإعدادية تحظى باهتمام كبير للغاية من قبل أولياء الأمور وكذلك الطلاب، وذلك لأنها مرحلة فاصلة بين التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، فالجميع بضع أهدافه بناء على أدائه في هذه المرحلة، ويبذل الطلاب قصارى جهدهم من أجل تحسين نسب التحصيل الخاصة بهم، وذلك من أجل الحصول على أعلى الدرجات والنسب لكي يكون بإمكانهم اختيار الأنسب لهم بسهولة وبدون تقيد، ويرغب الجميع في معرفة موعد اختبارات الشهادة الإعدادية، وسوف نخبركم بالتفاصيل.

اختبارات الشهادة الإعدادية 2025

مع بدء موسم الاختبارات النصفية تبدأ التساؤلات عن الموعد الخاص باختبارات الشهادة الإعدادية، حيث أن نظام التعليم في هذه المرحلة يكون على نصفين، ويخضع الطالب للاختبارات في الموعد المحدد لهم، والجميع يؤدي بأفضل ما عنده، وذلك بعد الاستعداد الكلي للامتحان.

وقد أعلن الوزير في بيان رسمي عن توقيت الاختبارات وفقًا للخريطة الزمنية التي تم وضعها مسبقا مع بداية العام الدراسية، وقد تم التأكيد على أن الاختبارات ستكون مناسبة للجميع وغير معقدة، حيث أعدها أفضل الخبراء بالوزارة.

جدول اختبارات الشهادة الإعدادية 2025

على كافة الطلاب الاستعداد الجيد للاختبارات التي ستنطلق يوم السبت الموافق اليوم الثامن عشر من يناير، ومن المقرر لتلك الاختبارات وفقا للخطة التعليم أن تنتهي في اليوم الثالث والعشرين من يناير، وقد جاء الجدول كالتالي:

يوم السبت 18 يناير 2025 سيتم بدء الاختبارات مع مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية

يوم الإثنين 20 يناير 2025 موعد اختبار الجبر والإحصاء، الهندسة

يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 سيتم انعقاد اختبار اللغة الأجنبية مع الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الأربعاء 22 يناير 2025 يوم العلوم والتربية الفنية.

الخميس 23 يناير 2025 وهو آخر أيام الاختبارات سينعقد اختبار الدراسات الاجتماعية.

وهناك بعض المدارس التي سيتم عقد اختبارات التربية الرياضية الرياضية فيها، وذلك سيكون في آخر أيام الاختبارات الرسمية، وعلى كافة الطلاب والطالبات الالتزام بالجدول كي لا يتعرضوا لدخول الدور الثاني للاختبارات، والتي سيتم الإعلان عن موعدها بعد انتهاء الدور الأول.

احرص على متابعة جدول امتحانات محافظتك بدقة والاستعداد الجيد لكل مادة لضمان تحقيق أفضل النتائج. نتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025.