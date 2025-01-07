اكتشف أقوى كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور 2025: تخفيضات لا تفوّت

احتفالاً بعيد ميلادها لعام 2025، تقدم كارفور أقوى كتالوج لعروض التسوق المميزة، مع تخفيضات هائلة تشمل جميع الفئات من المنتجات الغذائية إلى الأجهزة الكهربائية والملابس. هذه الفرصة الذهبية تمنحك تجربة تسوق استثنائية بأسعار لا تقارن. تعرف معنا في هذا المقال على أبرز ما يحتويه كتالوج عروض كارفور لعام 2025.

كتب محمد سعد – مع قدوم العام الجديد، تقدم سلسلة متاجر كارفور عروضا استثنائية خلال احتفالاتها بعيد ميلاد كارفور، حيث توفر للعملاء فرصة اقتناء أحدث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بأسعار لا تقاوم، وهذا خلال شهر يناير أو حتي عند نفاذ الكميات المتوفرة، لتمنح الجميع الوقت الكافي للاستفادة من التخفيضات التي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة، ولذلك سوف نقدم دليلك إلى عروض كارفور الحصرية لعام 2025 خصومات استثنائية وفرص لا تفوت

عروض عيد ميلاد كارفور

إذا كنت تبحث عن تلفاز جديد يضفي لمسة من التكنولوجيا إلى منزلك، فإن كارفور توفر مجموعة متنوعة من الشاشات بمختلف الأحجام والتقنيات، تشمل العروض العديد من العلامات التجارية الرائدة التي تجمع بين الأداء المميز والتصميم العصري:

سامسونج 50 بوصة: شاشة بتقنية متطورة وسعر 17499 جنيه بخصم 35% يناسب عشاق السينما المنزلية.

شارب 32 بوصة: خيار مثالي للمساحات الصغيرة، يجمع بين الكفاءة والسعر 7077 جنيه بخصم 35%.

تورنادو QLED 65 بوصة: شاشة فائقة الجودة، مصممة لتلبية احتياجات محبي التفاصيل الدقيقة بسعر 31777 جنيه بدلا من 35000 جنيه.

عروض على أجهزة منزلية كبيرة

تتضمن العروض أيضا مجموعة مميزة من الأجهزة المنزلية الكبيرة التي تعد جزء أساسي من حياة كل أسرة، كارفور تقدم تشكيلة واسعة تناسب جميع الاحتياجات، بدء من الثلاجات والبوتاجازات وحتى الغسالات وغسالات الأطباق، كالآتي:

البوتاجازات:

بوتاجاز يونيون إير: يتميز هذا البوتاجاز بتصميم أنيق وجودة عالية في الأداء، يبلغ سعره الأساسي 10,499 جنيه، مع خصم 12%، مما يجعله خيار اقتصادي ومناسب لمطبخك.

الثلاجات:

ثلاجة تورنادو 351 لتر: تصميم عصري وسعة مميزة لتخزين الأطعمة والمشروبات، بسعر 21,820 جنيه بدون أي خصومات حاليا.

ثلاجة تورنادو 450 لتر: خيار مثالي للعائلات الكبيرة، بسعة أكبر وتصميم متطور، بسعر 28,579 جنيه بدون خصومات.

ثلاجة شارب 450 لتر: تتميز بتكنولوجيا متقدمة للحفاظ على الطعام طازج لفترة أطول، متوفرة بسعر 28,699 جنيه بدون خصومات.

الغسالات:

غسالة سامسونج 9 كجم: تقدم هذه الغسالة أداء عالي الكفاءة مع تقنيات حديثة للعناية بالملابس، يبلغ سعرها الأساسي 23,999 جنيه، ومع خصم 20% تصبح خيار رائع للعائلات الكبيرة.

غسالة سامسونج 8 كجم: خيار مناسب للعائلات متوسطة الحجم، متوفرة بسعر 20,777 جنيه بعد خصم 20%.

غسالة زانوسي 8 كجم: غسالة موثوقة بتصميم عملي وسعر منافس يبلغ 16,999 جنيه بعد خصم 15%.

غسالات الأطباق:

غسالة أطباق بيكو 14 فرد: تتميز بسعة كبيرة تجعلها مثالية للعائلات الكبيرة، متوفرة بسعر 19,499 جنيه مع خصم 17%.

غسالة أطباق فريش 12 فرد: اختيار اقتصادي مع أداء موثوق، يبلغ سعرها الأساسي 17,777 جنيه بعد خصم 20%.

لا تفوت فرصة الاستفادة من عروض عيد ميلاد كارفور 2025، حيث الجودة تلتقي بالأسعار المناسبة لتلبية جميع احتياجاتك. استعد لتجربة تسوق فريدة واغتنم هذه الفرصة الرائعة.