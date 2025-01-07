كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور 2025: تخفيضات تصل إلى 50%

تحتفل كارفور بعيد ميلادها لعام 2025 بإطلاق كتالوج عروض مذهل يحتوي على تخفيضات تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من المنتجات. تشمل العروض السلع الغذائية، الأدوات المنزلية، الأجهزة الكهربائية، والعديد من الفئات الأخرى. استعد لتجربة تسوق استثنائية مع أقوى الخصومات لهذا العام.

كتب محمد سعد – تعتبر عروض عيد ميلاد كارفور 2025 واحدة من أكثر المناسبات التي ينتظرها المتسوقون بشغف مع بداية العام الجديد، ومع حلول هذه المناسبة التي تحتفل بذكرى افتتاح أول فروع كارفور، تقوم الإدارة المسؤولة بإطلاق سلسلة من الخصومات والعروض الاستثنائية التي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات المتوفرة داخل الفروع، تتميز هذه العروض بأنها فرصة مذهلة للتسوق بتكاليف أقل والاستفادة من تخفيضات كبيرة على مختلف السلع، دعونا نستعرض معكم بالتفصيل أبرز العروض والخصومات التي تم طرحها احتفالاً بهذه المناسبة المميزة.

عروض عيد ميلاد كارفور

احتفل بعيد ميلاد كارفور 2025 واستمتع بتجربة تسوق مميزة بأسعار لا تقاوم! تقدم سلسلة كارفور التجارية عروضاً استثنائية بمناسبة ذكرى انطلاقها في جمهورية مصر العربية، حيث تبدأ الخصومات من 1 يناير 2025 وتستمر حتى 15 يناير 2025، هذا يمنحك فرصة رائعة للاستفادة من تخفيضات ضخمة تشمل جميع السلع، سواء كانت استهلاكية أو غذائية أو معمرة، في السطور التالية، سنستعرض معكم بالتفصيل أبرز العروض التي لا تفوت، لتكون على دراية بكل ما ينتظرك من فرص رائعة للتوفير.

أقوى عروض عيد ميلاد كارفور 2025

إليكم أبرز الخصومات والعروض الحصرية والمميزة التي تقدمها شركة كارفور بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها السنوي، والتي تشمل تخفيضات هائلة وغير مسبوقة على مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية والمنتجات الغذائية:

شاشة جاك 32 بوصة: متوفرة الآن بسعر 4299 جنيها بدلا من 7999 جنيها.

شاشة LG مقاس 55 بوصة: سعرها الحالي 17999 جنيها بدلا من 27999 جنيها.

غسالة ملابس هاير (سعة 8 كجم، تحميل أمامي): تطرح بسعر 15999 جنيها بعد أن كانت 23910 جنيها.

غسالة زانوسي (سعة 8 كجم): الآن بسعر 17799 جنيها بدلا من 20550 جنيها.

غسالة تورنيدو (سعة 7 كجم): متاحة بسعر 45000 جنيها.

مكواة ملابس (بقدرة 1440 وات): تباع بسعر 2300 جنيه فقط.

زيت سندباد (زجاجة): يعرض بسعر 37 جنيها بدلا من 44 جنيها.

جبنة دومتي (700 جرام): متوفرة بسعر 59 جنيها بدلا من 74 جنيها.

دقيق الضحى (كيلو): الآن بسعر 21 جنيها بدلا من 44 جنيها.

لبن جهينة (اللتر الواحد): بسعر 45 جنيها بدلا من 49 جنيها.

عناوين فروع كارفور للاستفادة من عروض عيد الميلاد 2025

إليكم عناوين أبرز فروع كارفور للاستفادة من العروض المميزة:

كارفور المعادي سيتي سنتر: الطريق الدائري، مدينة المعراج، زهراء المعادي، قسم البساتين.

كايرو فستيفال سيتي: الطريق الدائري، محور طه حسين، جنوب أكاديمية الشرطة، التجمع الخامس.

سكاي بلازا مول الشروق: الكيلو 37، طريق مصر-الإسماعيلية الصحراوي، مدينة الشروق.

مع تخفيضات تصل إلى 50%، يعتبر كتالوج عيد ميلاد كارفور 2025 فرصة رائعة لتلبية جميع احتياجاتك بأسعار تنافسية. لا تفوّت هذه العروض المميزة واستمتع بتجربة تسوق فريدة من نوعها.