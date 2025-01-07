طريقة عمل الطحال المقلي في البيت بوصفة شهية وناجحة على أصوله

الطحال المقلي من الأطباق الشهيرة التي تتميز بمذاقها الغني وقيمتها الغذائية العالية. إذا كنتِ تبحثين عن وصفة مضمونة لتحضيره في المنزل بنفس النكهة المميزة كما المطاعم، نقدم لكِ اليوم الطريقة المثلى لتحضير الطحال المقلي بخطوات بسيطة ونتائج مذهلة.

كتب محمد سعد – يهتم الكثير من ربات المنزل لمعرفة طريقة لعمل الطحال المقلي، والجدير بالذكر بان يعد الطحال هو من الاكلات الشعبية الشهيرة والتي يفضلها الكثير من الاشخاص خاصة في عيد الاضحي كما يتميز بنكهته المميزة وقوامه الطري، ما يجعله طبقًا غنيًا بالعناصر الغذائية المفضلة لدي الكثير وهو ما قد يزيد البحث من قِبل ربات البيوت عن طريقة عمل الطحال المحمر والمكونات اللازمة لتحضيره، ومن خلال هذا التقرير سنكون وضحنا لكم مقادير عمل الطحال وطرق العمل.

نقدم لكم طريقة لعمل الطحال المقلي، ولعمل الطحال المقلي يجب توفير المقادير الآتيه:

إحضار حال مسلوق.

إحضار بصل.

إحضار ثوم.

إحضار سمن.

إحضار بيض.

إحضار بقسماط.

إحضار دقيق.

إحضار زيت للقلي.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الطحال المحمر

قومي بغسل الطحال جيدًا ونظفه من أي دهون أو أوردة زائدة.

وقومي بوضع الطحال في قدر مع الماء والحبهان واللوري والمستكة والبصل والملح والفلفل الأسود.

وقومي بترك الطحال على نار متوسطة حتى ينضج، ثم ارفعه من على النار واتركه ليبرد.

ويجب تقطيع الطحال إلى شرائح رقيقة.

وقومي بوصع الطحال في البيض والبقسماط وقمي بقليها في الزيت.

عمل الطحال البانيه

وبسهولة يمكن لجميع الأشخاص عمل الطحال المشوي على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المقادير:

يجب تحضير طحال.

تحضير ملعقتان كبيرتان من السمنة.

تحضير رشة صغيرة من الملح.

تحضير 4 أكواب من الماء.

تحضير ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

تحضير ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

خطوات تحضير الطحال المشوي

بالخطوة الاولي يجب بان تقومين بتحضير انقعي الطحال في الماء، واغليه على النار.

بالخطوة الثانية يجب بان تقومين بسلق الطحال في الماء، وضيفي له الملح والفلفل الأسود، حتى تمام النضج.

بالخطوة الثالثة يجب بان تقومين برفع الطحال من على النار بعد نصف ساعة، ثم اتركيه جانبا حتى يبرد تماما.

بالخطوة الرابعة يجب بان تقومين بإزالة القشرة الخارجية من الطحال، وتبليه بالملح والفلفل الأسود.

بالخطوة الخامسة يجب بان تقومين بدهن الطحال بالسمنة ورصيه في صينية الفرن.

بالخطوة السادسة يجب بان تقومين بتحضير صينية الطحال في فرن ساخن، واشعلي عليه الشواية.

بالخطوة السابعة يجب بان تقومين بتحضير الطحال إلى حلقات وتبليه بعصير الليمون، ويقدم ساخنً

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