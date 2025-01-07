حضري كب كيك الفانيليا والشوكولاتة في البيت بسهولة لإسعاد أولادك

لا شيء يضاهي سعادة الأطفال عند تناول كب كيك محضر في البيت بمذاق لذيذ ومكونات بسيطة. إذا كنتِ تبحثين عن طريقة سهلة لتحضير كب كيك الفانيليا والشوكولاتة الذي سيعجب أطفالك، فقد جمعنا لكِ الوصفة المثالية بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة.

كتب محمد سعد – يعتبر الكب كيك من الحلويات المثالية التي تجمع بين الطعم الرائع والمظهر الجذاب، فهو يناسب جميع الأوقات والمناسبات، حيث أن هذه الوصفة تتميز بمذاق فريد وقوام طري، ليصبح خيارًا مثاليًا للتحلية أو في التجمعات العائلية والاحتفالات، ولتحضيره لا يتطلب الكثير من الوقت أو المكونات المعقدة، مما يجعله وصفة سهلة وسريعة يمكن لكل شخص تحضيرها في المنزل، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

كب كيك الفانيليا والشيكولاتة

قبل أن نبدأ في خطوات تحضير الكب كيك، إليك قائمة بالمكونات التي ستحتاجين إليها:

1 ونصف كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من السمن أو الزبدة.

2 بيضة (على درجة حرارة الغرفة).

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

في البداية، ضعي البيض والسكر والحليب والزبدة أو السمن والفانيليا في وعاء الخلاط الكهربائي، وامزجي المكونات معًا على سرعة متوسطة لمدة 4 دقائق تقريبًا حتى تتجانس وتصبح مزيجًا كريميًا. في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق والنشا والبيكنج بودر والملح معًا، ومن المهم نخل المكونات الجافة لتجنب التكتلات وضمان توزيع المكونات بشكل متساوي. أضيفي المكونات الجافة التي تم تحضيرها تدريجيًا إلى الخليط السائل، مع التحريك المستمر باستخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي، واستمري في التحريك حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا. باستخدام ملعقة أو كيس حلواني، صبي الخليط في قوالب الكب كيك المجهزة مسبقًا، واملئي القوالب حتى نصفها تقريبًا لتجنب أن يتدفق الخليط أثناء الخبز، ويمكنك إضافة بعض حبيبات الشوكولاتة أو شيبس الشوكولاتة على الوجه حسب الرغبة. سخني الفرن مسبقًا إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية. ضعي قوالب الكب كيك في الرف الأوسط من الفرن واتركيها تخبز لمدة 15 دقيقة تقريبًا، أو حتى يصبح السطح ذهبي اللون. يمكنك التحقق من نضج الكب كيك باستخدام عود خشبي، وإذا خرج نظيفًا من داخل الكب كيك، فهذا يعني أنه جاهز.

قدمي كب كيك الفانيليا والشوكولاتة المحضر في البيت لأطفالك واستمتعوا بلحظات مليئة بالفرح والبهجة. هذه الوصفة سهلة وسريعة وستصبح بالتأكيد المفضلة لديهم!