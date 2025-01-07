طريقة عمل التيراميسو بالقهوة: أحلى طعم ونكهة مختلفة

التيراميسو هو واحد من أشهر الحلويات الإيطالية التي تجمع بين الكريمة الناعمة ونكهة القهوة الغنية. إذا كنتِ ترغبين في تحضير تيراميسو بنكهة لذيذة ومختلفة تضيف لمسة مميزة إلى مائدتك، فإليكِ الطريقة المثالية بخطوات سهلة لتحصلي على تيراميسو رائع يشبه ذلك المقدم في أفضل المطاعم.

كتب محمد سعد – بحث من الكثير لمعرفة خطوات وطريقة عمل التيراميسو،ويعتبر التيراميسو هو واحد من افضل واجمل انواع الحلويات التي يهتم بمعرفتها الكثير من الاشخاص ومن خلال هذا التقرير الآتي سنوضح لكم طريقة العمل والمقادير المطلوبة.

عمل التيراميسو القهوة

واليكم طريقة عمل التيراميسو القهوة الرائع، وجاءت المكونات كالآتي:

قومي بتحضير شوكولاتة : نصف كوب (مبشورة)

قومي بتحضير جبن كريمي : 200 غم

قومي بتحضير السكر الناعم : ربع كوب

قومي بتحضير كريمة الخفق : نصف كوب

قومي بتحضير حليب : ملعقة كبيرة (سائل)

قومي بتحضير الفانيليا : ملعقة صغيرة

قومي بتحضير قهوة سريعة الذوبان : 3 ملاعق كبيرة

قومي بتحضير ماء دافئ : نصف كوب

قومي بتحضير الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة (للتزيين)

تحضير قشرة الخَبز

قومي اولا بتسخّبن الفرن قبل البدء بالخبز على حرارة 176 درجة مئوية.

ثانيا يجب بان تقومين بكسّر أصابع بسكويت السافويار بالخلاط، ثم أضف إليها مسحوق الإسبريسو والسكر ثم الزبدة.

قلّب المكونات جيدًا وضعها في صينية مُستديرة ذات قاعدة قابلة للإزالة.

اضغط بقوة وبشكل متساو على الفتات.

اخبزها لمدة 10 دقائق ثم اتركها تبرد.

تحضير الحشو

يجب بان تقومين بتحضير الشوكولاتة المقطعة، الكريمة، والفانيليا في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.

ثانيا قومي بوضع المكونات لمدة 20 ثانية في الميكروويف وحركها.

ثالثا يجب بان تقومين بخلط المكونات وتصبح ملساء.

وفي النهاية قومي بسكب الخليط فوق التارت واتركه يبرد لمدة 1-2 ساعة.

تحضير الزينة

قومي بوضع جُبنة مسكربون في وعاء واضربه بالخلاط لبضع ثوان حتى يصبح طريًا.

ثانيا يجب بان تقومين بإضافة السكر ومسحوق الإسبريسو أثناء الخلط، ثم أضف الكريمة والفانيلا تدريجيًا مع التحريك ببطء.

ثالثا يجب بان تستمري بالخلط بسرعة متوسطة حتى يصبح القوام متماسكًا.

ويجب بان تقومين بوضع الخليط فوق التارت.

وفي النهاية قومي برش مسحوق الكاكاو.

طريقة التحضير

قومي بتذويب القهوة بالماء الساخن.

ثانيا اخفقي الكريمة مع ملعقة كبيرة من مزيج القهوة.

ثالثا يجب بان تقويمن بتحضير وعاء عميق آخر، اخفقي السكر مع الجبن الكريمي والفانيليا والحليب وملعقتين كبيرتين من مزيج القهوة وملعقتين كبيرتين من الشوكولاتة المبشورة حتى تتجانس المكونات.

ويجب بان تقومين بتحضير ثلاث أرباع كمية كريمة الخفق فوق خليط الجبن، ثم قلّبي من أسفل لأعلى بتأنٍ وبشكل دائري حتى تمام التجانس.

ويجب بان تقومين بتغمّسي البسكويت ويفضل بان تقدميه بارد.

قدمي التيراميسو باردًا واستمتعي بالنكهة الرائعة التي تجمع بين الكريمة الناعمة والقهوة الغنية. هذه الحلوى ستبهرك بطعمها وستكون بالتأكيد مفضلة لديكِ ولدى عائلتك.