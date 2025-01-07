وفري فلوسك وتعلمي طريقة عمل الريزو بشاورما الفراخ في البيت

الريزو بشاورما الفراخ من الأطباق المميزة التي تجمع بين نكهة الأرز البسمتي الشهي وشاورما الفراخ اللذيذة. بدلًا من طلبه من المطاعم، يمكنكِ تحضيره في المنزل بسهولة وبمذاق يفوق التوقعات. إليكِ الوصفة الكاملة لتحضيره بتكلفة أقل وطعم رائع.

كتب محمد سعد – بحث مستمر لدي الكثير حول معرفة خطوات وطريقة عمل الريزو بشورمة الفراخ، ويعد الريزو هو من الاطباق الايطالية المشهورة ويتم تحضيره بالدجاج ويتميز بالطعم الغني واللذيذ ويقوم بتوفير مصدر جيد للكربوهيدرات والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للطاقة، في حين بانه يقوم بتوفير الدجاج مصدرًا جيدًا للبروتين، والذي يساعد بشكل كبير على بناء وإصلاح الأنسجة، ويحتوي الريزو على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامينات ب ومن خلال هذا التقرير سنوضح لكم طريقة عمل الريزو.

عمل الريزو بشورمة الفراخ

واليكم طريقة عمل الريزو بشورمة الفراخ، ولعمل الريزو يجب بان يتم تحضير الريزو لعمل الشاورما الفراخ:

قومي بتحضير كوب أرز بسمتي

قومي بتحضير 2 ملعقة كبيرة زبدة

قومي بتحضير 2ملعقة كبيرة زيت نباتي

قومي بتحضير 1بصلة متوسطة، مفرومة

قومي بتحضير 2 فص ثوم، مفروم

قومي بتحضير 2 ملعقة صغيرة كركم

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة ملح 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود قومي بتحضير 1 كوب مرق دجاج

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور

1/4 كوب زيتون أسود، مقطع

4 قطع صدور دجاج، مقطعة مكعبات

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور 1/4 كوب زيتون أسود، مقطع 4 قطع صدور دجاج، مقطعة مكعبات قومي بتحضير 1 ملعقة كبيرة دقيق

قومي بتحضير 1 ملعقة كبيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة عمل الريزو بالدجاج

وبعد ان وضحنا لكم مقادير عمل الريزو ويعتبر الريزو بالدجاج طبق سهل التحضير، ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة وفيما يلي طريقة عمل الريزو بالدجاج بالتفصيل:

في هذه الخطوة يجب بان يتم تحضير قدر كبير سخني الزبدة والزيت على نار متوسطة.

في هذه الخطوة يجب بان يتم تحضير البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا.

في هذه الخطوة يجب بان يتم تحضير الكركم والملح والفلفل وقلبي لمدة دقيقة.

في هذه الخطوة يجب بان يتم تحضير الأرز وقلبي حتى يغطي بالزيت.

ويجب إضافة مرق الدجاج واتركيه حتى يغلي.

وقومي بتخفيف النار واتركيه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، أو حتى ينضج الأرز ويمتص كل المرق.

ويجب بان تقومين بإضافة جبن البارميزان وزيت الزيتون وقلبي حتى يذوب الجبن.

في وعاء صغير اخلطي الدقيق والبابريكا والملح والفلفل.

اغمري قطع الدجاج بالخليط.

سخني الزيت في المقلاة الكبيرة على نار متوسطة.

في النهاية أضيفي الدجاج بعد ذلك

بتحضير الريزو بشاورما الفراخ في المنزل، يمكنك توفير المال والاستمتاع بوجبة لذيذة تضاهي وجبات المطاعم. جربي هذه الوصفة السهلة وشاركيها مع عائلتك للحصول على تجربة طعام مميزة.