طريقة عمل كفتة الطاسة بوصفة سهلة ولذيذة بمكونات بسيطة

كفتة الطاسة من الأطباق الشهية التي يمكنك تحضيرها بسهولة بمكونات متوفرة في المنزل. تتميز بمذاقها الغني وسرعة إعدادها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة شهية ومميزة. تعرفي على الطريقة الخطيرة لتحضير كفتة الطاسة لتبهري عائلتك بمذاق رائع.

كتب محمد سعد – عمليات بحث كثيرة حول معرفة ما هي طريقة عمل كفتة الطاسة، تعد الكفتة من الأكلات الشهبية والمشهورة والتي تعرف في مصر وتعد من الأكلات المحببة لدي لجميع الكبار والأطفال ولانها تعد من الاكلات السهلة والسريعة ويهتم الكثير من الأشخاص لمعرفة طريقة العمل وماهي المقادير المطلوبة وهذا ما سوف نوضحه لكم بالسطور الآتيه.

طريقة عمل كفتة الطاسة

واليكم طريقة عمل كفتة الطاسة، ولعمل الكفتة يجب بان يتم تحضير المكونات الآتيه:

قومي بتحضير كمية نصف كيلو لحمة مفرومة جاهزة.

و2 بصلة كبيرة مفرومة.

وتحضير 4 معالق بقدونس مفروم.

قومي بتحضير بيضة.

قومي بتحضير ربع كوب بقسماط مطحون.

قومي بتحضير ملعقة صغيرة السبع بهارات.

قومي بتحضير ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

قومي بتحضير ملعقة صغيرة ملح.

قومي بتحضير ملعقة صغيرة فلفل أسود.

قومي بتحضير ملعقة كبيرة زيت نباتي.

قومي بتحضير فلفل أحمر حامي.

قرن فلفل رومي أخضر.

قومي بتحضير نصف ملعقة بيكنج بودر.

تحضير كفتة الطاسة

وبعد ان وضحنا لكم المقادير المطلوبة لعمل الكفتة في المنزل باسهل الخطوات بدون الحاجة لشرائها، وسوف نتعرف على بعض الخطوات التالية لعمل كفتة الطاسة في المنزل لضمان النظافة وتوفير المال وبطريقة سهلة وبسيطة وهي كالتالي:-

بالخطوة الاولي: يجب بان تقومين بتحضير نصف كيلو لحمة مفرومة ونضيف بصلة مفرومة بعد أن تصفي من الماء ونضع ربع كوب بقسماط مطحون.

بالخطوة الثانية: يجب بان تقومين بإضافة ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة فلفل أسود وملعقة صغيرة ثوم بودر وملعقة صغيرة كزبرة ناشفة وبقدونس أخضر مفروم وقرن فلفل رومي مقطع قطع

بالخطوة الثالثة يجب تحضير معلقة صغيرة ونصف ملعقة بيكنج بودر وتقلب المكونات جيداً.

ويجب بان تقومين بتحضير كبة كهربائية ونقوم بفرم الخليط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بتشكيل الكفتة إلى صوابع أو كور حسب الرغبة.

ويجب بان تقومين بتحضير طاسة على النار ونضيف كمية من الزيت لقلى الكفتة ونقوم بوضع صوابع الكفتة داخل الزيت بعد أن يسخن وتقلب وتترك حتى تستوى ثم تخرج على مناديل

وفي النهاية يجب تحضير ورقية حتى تمتص كمية الزيت وتقدم بجانب الكاتشب والمايونيز وبألف هناء.

مع هذه الوصفة السهلة، يمكنك تحضير كفتة الطاسة بمذاق شهي ينافس أفضل المطاعم. جربيها اليوم واستمتعي بوجبة لذيذة وسريعة التحضير.