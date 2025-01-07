استقبل تردد قناة طيور الجنة 2025 بمؤشر خيالي وإشارة لا تتوقف

قناة طيور الجنة من القنوات الأكثر شعبية التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، وهي الخيار الأول للآباء الباحثين عن برامج آمنة ومفيدة لأطفالهم. إذا كنت تبحث عن تردد قناة طيور الجنة لعام 2025 مع إشارة مستقرة ومثالية، نقدم لك التفاصيل الكاملة لاستقبال القناة بمؤشر خيالي دون انقطاع.

كتب محمد سعد – ترغب جميع الأمهات في تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2025 حيث تعد من أبرز القنوات التي تهتم بالأطفال في الوطن العربي، وقد تمكنت من جذب أنظار ملايين من الأطفال إليها عن طريق المحتوى الترفيهي المميز والتعليمي أيضا، كما يمكن استقبال القناة بخطوات بسيطة، واليوم سوف نوضح لكم ترددات القناة عبر الأقمار المختلفة، مع خطوات استقبالها وتنزيلها على جهاز الاستقبال.

تردد قناة طيور الجنة

توفر قناة طيور الجنة المحتوى المميز الذي يدمج بين التسلية والتعليم، ويمكن تنزيل تردد القناة على نايل سات من خلال التفاصيل التالية:

تردد القناة هو: 11258.

بينما معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة الجديد علي عرب سات

كما يمكن تنزيل القناة واستقبالها على القمر عرب سات، وذلك وفق تفاصيل التردد التالي:

تردد القناة هو: 11310.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 30000.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات ضبط قناة طيور الجنة علي جهاز الاستقبال

على من يرغب في تثبيت قناة طيور الجنة تنفيذ بعض الخطوات، والتي جاءتعلى النحو الآتي:

الدخول في البداية على الإعدادات باستخدام جهاز التحكم.

ثم ابحث عن القناة بالضغط فوق البحث اليدوي.

قم بتحديد القمر الصناعي سواء العرب سات أو النايل سات.

ثم بعد ذلك دون البيانات الخاصة بتردد القناة والتي تتضمن معدل الترميز، مع الاستقطاب، وأيضا معامل تصحيح الخطأ.

في النهاية اضغط فوق زر التحميل.

سوف تجد القناة مثبتة على الجهاز خلال لحظات.

مميزات قناة طيور الجنة 2025

تتضمن قناة طيور الجنة العديد من المميزات، والتي تتمثل فيما يلي:

تعمل القناة بلا انقطاع على مدار اليوم.

كما يتم بث محتوى القناة بجودة عالية.

يتم تقديم البرامج التي تعزز العادات والتقاليد الإيجابية في المجتمع.

يتم تقديم محتوى القناة في صورة الأناشيد والأغاني لكي يتم فهم محتواها بكل سهولة.

كما تتميز بالمحتوى الآمن على الأطفال.

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