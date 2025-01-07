هاتف Samsung Galaxy A16: معالج اقتصادي بمواصفات قوية وسعر مميز

أعلنت سامسونج عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy A16، الذي يجمع بين الأداء الممتاز والسعر الاقتصادي، ليكون من أفضل الخيارات في الفئة المتوسطة. يأتي الهاتف بمعالج قوي ومواصفات جبارة تتيح للمستخدمين تجربة أداء سلسة، مع تصميم أنيق يناسب احتياجات الجميع. تعرف على السعر والمواصفات الكاملة للهاتف.

كتب محمد سعد – يرغب العديد من المستخدمين في التعرف على سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A16 خاصة بعد إعلان شركة سامسونج عن أهم المواصفات المتاحة في الهاتف، الذي يي بأعلى إمكانيات نظير أقل سعر في الفئة السعرية للهواتف، واليوم سوف تكشف لكم عن مواصفات الهاتف إلى جانب السعر في الأسواق المختلفة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A16

يعد هاتف Samsung Galaxy A16 من أحدث إصدارات شركة سامسونج، الذي انضم للفئة الإقتصادية كما ينافس الهواتف الأخرى من حيث الإمكانيات أو السعر، وتأتي مواصفات الهاتف كما يلي:

شاشة الهاتف نوعها Super AMOLED حجمها 6.7 إنش.

كما يأتي بالكاميرا الخلفية دقتها 50 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية دقتها 13 ميجا بيكسل.

أما سعة البطارية فهي 5 آلاف ملي أمبير.

بجانب أن من مميزات هذا الهاتف أنه يدعم الهاتف الاتصال اللا تلامسي.

كما أنه يدعم شريحتي الاتصال نوع

إلى جانب أنه يدعم شبكات الاتصال المختلفة 2G و3G و4

أما بالنسبة لأبعاد الهاتف 164.4×77.9×7.9 ملم

كما يزن الهاتف 200 جرام.

تم تصميم الهاتف من البلاستيك.

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار للذاكرة.

سعر هاتف Samsung Galaxy A16

يتفاوت سعر الهاتف الجديد من شركة سامسونج من مكان إلى آخر، وقد جاءت الأسعار كما يلي:

يصل سعر الهاتف في مصر للنسخة رام 4 جيجا بايت مع 128 جيجا بنحو 7300 جنيه، أما سعر النسخة رام 6 جيجا مع 128 جيجا بايت يصل إلى 8100 جنيه، بينما سعر النسخة رام 8 جيجا مع 256 نحو 9800 جنيه.

كما يبلغ سعر الهاتف في السعودية بقيمة 620 ريال للنسخة رام 4 جيجا مع 128 جيجا أما النسخة رام 8 مع 256 جيجا جاء 850 ريال.

أما سعر الهاتف في الإمارات للنسخة 4 جيجا مع 128 جيجا يبلغ 550 درهم، بينما سعر النسخة 256 جيجا حوالي 730 درهم.

هاتف Samsung Galaxy A16 هو خيار مثالي للمستخدمين الباحثين عن أداء قوي وسعر اقتصادي. مع ميزات متقدمة ومعالج قوي، يقدم الهاتف قيمة رائعة مقابل المال. إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الكفاءة والتكلفة المناسبة، فهذا الهاتف يستحق التجربة.