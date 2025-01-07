هااام.. حقيقة تغيير موعد بداية الفصل الدراسي الثالث في السعودية لهذا السبب!! وزارة التعليم السعودي يوضح

انتشرت مؤخرًا شائعات عن تغيير موعد بدء الفصل الدراسي الثالث في السعودية، ما أثار تساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التعليم بيانًا رسميًا يوضح الحقيقة وراء هذه الأخبار ويضع النقاط على الحروف.

كتب محمد سعد – انتشرت في الأيام الأخيرة العديد من الأخبار التي تتعلق باحتمالية تغيير موعد بداية الفصل الدراسي الثالث في السعودية، خاصة في ظل تزامن بداية الفصل مع بداية شهر رمضان المبارك، بدأ الفصل الدراسي الثاني في 17 نوفمبر 2024، وكان العديد من الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون عن إمكانية تأجيل بداية الفصل الثالث ليتماشى مع متطلبات الشهر الفضيل، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل رتذرط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1446

بحسب التصريحات الرسمية الصادرة من وزارة التعليم السعودية، لن يتم تأجيل بداية الفصل الدراسي الثالث، وستستمر الدراسة بشكل طبيعي مع الاحتفاظ بجميع الإجازات الرسمية والمواعيد المحددة للفصول الدراسية، فإن الفصل الدراسي الثالث سيبدأ في 2 مارس 2025، الموافق 2 رمضان 1446 وأوضحت وزارة التعليم السعودي حسمت الجدل أنه لا نية لتغيير الموعد أو تعديل الجدول الزمني، حتى مع اقتراب شهر رمضان ستظل كما هي، ولن يتم تغيير الموعد المحدد، كما أكدت الوزارة أنه لن يتم إلغاء الفصل الدراسي الثالث، وستستمر الدراسة بشكل طبيعي خلال الشهر الفضيل.

إجازة عيد الفطر 1446

أما بالنسبة لعطلة عيد الفطر، فقد أكدت الوزارة أن الطلاب سيحصلون على إجازة كبيرة تبدأ من 19 رمضان 1446، مما سيمكنهم من قضاء الوقت في أداء العبادة والاحتفال بالشهر الكريم، أما إجازة عيد الأضحى، فهي ستكون بداية من 30 مايو 2025، على أن ينتهي الفصل الدراسي الثالث في 26 يونيو 2025، الموافق 1 محرم 1447 هجريًا.

متى ينتهي الفصل الدراسي الثاني؟

بالنسبة للفصل الدراسي الثاني، بدأ الطلاب في 17 نوفمبر 2024، بعد إجازة قصيرة استمرت 10 أيام بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول، أما موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني فهو في 20 فبراير 2025، حيث يحصل الطلاب على إجازة لمدة 10 أيام وذلك قبل بداية الفصل الدراسي الثالث.

مدة العطلة الصيفية في السعودية لعام 2024

و بالنسبة للعام الدراسي 2024-2025 في المملكة العربية السعودية، من المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثالث في 26 يونيو 2025، بعد ذلك، يحصل الطلاب على إجازة نهاية العام أو الإجازة الصيفية، التي تستمر لمدة شهرين كاملين، أي حتى بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر 2025.

وزارة التعليم السعودي تؤكد حرصها على مصلحة الطلاب وضمان استقرار التقويم الدراسي. يُنصح دائمًا بالاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة وتجنب الشائعات.