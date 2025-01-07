عرض بداية العام: احصل على هاتف Huawei Pura 70 Ultra وساعة ذكية مجانًا من جرير السعودية

مع بداية العام الجديد، تقدم مكتبة جرير السعودية عرضًا لا يُفوت على هاتف Huawei Pura 70 Ultra. استلم هاتفك المميز واحصل على ساعة ذكية مجانًا، بالإضافة إلى خصم مذهل على هذا العرض الحصري لفترة محدودة.

كتب محمد سعد – تعد مكتبة جرير السعودية واحدة من أبرز الأماكن التي توفر عروض بصفة مستمرة على الهواتف المحمولة، كما تقدم المكتبة العروض على المنتجات الأخرى مثل الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي وغيرها من المنتجات التي تقدمها المكتبة طوال العام، ونقدم إليكم عرض خيالي على هاتف هواوي العظيم بيورا 70 الترا، الذي انتشر بصورة كبيرة مؤخرًا في المملكة العربية وحقق نسبة مبيعات عالية جدًا مضطخح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عرض جرير على هاتف هواوي بيورا 70 الترا

قدمت المكتبة السعودية عرض ممتاز على هاتف هواوي بيورا 70 الترا بنسبة خصم وصلت إلى 23 في المائة من سعر الهاتف، وفي السطور التالية سنتداول معكم كل تفاصيل العرض المقدم من جرير على هاتف هواوي:

السعر قبل العرض: 5199 ريال سعودي.

السعر بعد العرض: 3999 ريال سعودي.

قيمة الخصم: 1200 ريال سعودي.

نسبة الخصم: 23 في المائة من سعر الهاتف الأصلي.

إمكانية التقسيط: يمكنك التقسيط ودفع مبلغ 185 ريال سعودي شهريًا لمدة 36 شهر عبر الوطنية للتمويل أو كورا للتمويل، كما يمكنك التقسيط على أربعة أشهر عبر تابي أو تمارا.

الهدايا: ساعة ذكية مجانية قيمتها 1899 ريال سعودي.

الضمان: عامين من المصنع.

مواصفات هاتف هواوي بيورا 70 الترا

يمتلك هذا الهاتف العديد من المميزات التي جعلته واحد من أبرز هواتف هواوي مؤخرًا، كما حقق الهاتف نسب مبيعات عالية جدًا في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم، وإليك أبرز المواصفات:

الهاتف: Huawei Pura 70 Ultra.

المعالج: معالج قوي من النوع Kirin 9010 (7 nm).

التخزين/ الرام: سعة تخزينية 512 أو 1000 جيجا بايت / 16 جيجا بايت.

الكاميرا: كاميرا خلفية أولى رئيسية 50 ميجا بيكسل وكاميرا ثانية 50 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثالثة 40 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بمقدار 13 ميجا بيكسل.

الشاشة: من النوع LTPO OLED قياسها 6.8 إنشات وتأتي الشاشة بمعدل تحديث 120 هيرتز.

نظام التشغيل: EMUI 14.2, HarmonyOS 4.2.

البطارية: 5200 ميللي أمبير.

لا تفوّت فرصة بداية العام مع أقوى عروض جرير. احصل على هاتف Huawei Pura 70 Ultra وساعة ذكية مجانًا بخصم استثنائي. العرض متاح لفترة محدودة، فاغتنم الفرصة الآن!