الأرصاد الجوية: موجة برد شديدة تضرب سلطنة عُمان قريبًا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في سلطنة عُمان تحذيرًا عاجلًا بشأن موجة برد قوية من المتوقع أن تؤثر على مختلف مناطق السلطنة خلال الأيام المقبلة. ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطقس البارد.

كتب محمد سعد – قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن التوقعات تشير إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية ابتداءً من صباح يوم الأربعاء الموافق 18-12-2024 وتستمر لعدة أيام، تؤثر على معظم محافظات سلطنة عُمان لذزرز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ومن المتوقع أن تشهد نهاية الأسبوع الجاري انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة وارتفاع في موج البحر وتزايد فرص تصاعد الغبار والأتربة.

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين بمتابعة تحديثات الطقس باستمرار والالتزام بالإرشادات الوقائية للحفاظ على سلامتهم خلال موجة البرد القادمة.