أسهل طريقة لتنظيف البوتاجاز شديد الاتساخ ليعود كالجديد مهما كانت البقع عنيدة

تنظيف البوتاجاز شديد الاتساخ قد يبدو مهمة صعبة، خاصة إذا كانت البقع متراكمة منذ سنوات. ولكن باستخدام بعض المكونات البسيطة المتوفرة في المنزل وخطوات فعالة، يمكنك استعادة لمعان البوتاجاز بسهولة ليبدو كأنه جديد.

كتب محمد سعد – البوتاجاز يعتبر من الأجهزة الأساسية في كل مطبخ، لانه يستخدم يوميًا لتحضير الطعام، وللحفاظ على جودته وعمره الافتراضي وضمان نظافة الطعام المطبوخ عليه، يجب العناية بنظافته باستمرار، وتصبح عملية تنظيفه شاقة عندما تتراكم الدهون والحروق الناتجة عن الطهي والقلي لفترات طويلة، في هذا المقال، سنقدم لكِ خطوات سهلة لتنظيف البوتاجاز شديد الاتساخ بطريقة سهلة وسريعة.

تنظيف البوتاجاز شديد الاتساخ

سنقدم لكِ خلطة قوية لتنظيف البوتاجاز شديد الاتساخ، مهما كانت الدهون عنيدة وحتى لو كانت الدهون وبقايا الطعام محترقة ومتراكمة ويصعب التخلص منها، إليكِ طريقة تنظيف عميقة تعيد البوتاجاز إلى حالته الجديدة بخطوات بسيطة ونتيجة مذهلة.

ادوات تنظيف البوتاجاز

بيكربونات الصوديوم.

ملح الليمون.

الخل الأبيض.

سائل تنظيف الأطباق.

قطعة قماش نظيفة.

فرشاة أسنان قديمة للتنظيف الدقيق.

قفازات لحماية يديكِ أثناء التنظيف.

خطوات تنظيف البوتاجاز شديد الاتساخ

لضمان سلامتك أثناء التنظيف، قومي بفصل البوتاجاز عن مصدر الكهرباء لتجنب أي مخاطر أو حدوث ماس كهربائي، بعد ذلك، أزيلي عيون البوتاجاز قبل البدء بعملية التنظيف.

تنظيف سطح البوتاجاز

حضري مزيج من بيكربونات الصوديوم وملح الليمون بكميات متساوية.

وزعي الخليط على سطح البوتاجاز واتركيه لمدة 30 دقيقة لتفكيك الدهون والبقع.

باستخدام قطعة قماش نظيفة، افركي السطح جيدًا لإزالة الأوساخ.

امسحي السطح بقطعة قماش مبللة بالماء، ثم جففيه تمامًا بقطعة جافة.

تنظيف عيون البوتاجاز

ضعي كمية من الخل الأبيض في وعاء كبير واغمري عيون البوتاجاز بالكامل.

اتركي العيون منقوعة في الخل لمدة ساعة لتليين الدهون المتراكمة.

باستخدام فرشاة أسنان قديمة، افركي العيون جيدًا لإزالة البقع والدهون.

اشطفيها بالماء وجففيها جيدًا قبل إعادتها إلى مكانها.

تنظيف فرن البوتاجاز

بللي فرشاة بسائل تنظيف الأطباق وافركي الأسطح الداخلية للفرن.

امسحي الفرن بقطعة قماش مبللة لإزالة آثار المنظف.

جففي الفرن بقطعة قماش نظيفة لضمان بقائه جاف.

خلطات طبيعية لتنظيف البوتاجاز

خلطة الخل الأبيض والليمون من أكثر الخلطات الفعالة في تنظيف الدهون العنيدة وهي كالتالي:

اخلطي كميات متساوية من الخل الأبيض وعصير الليمون.

وزعي الخليط على سطح البوتاجاز واتركيه لمدة 30 دقيقة.

افركي السطح بقطعة قماش نظيفة للحصول على لمعان.

قدمنا لكِ طريقة تنظيف البوتاجاز شديد الاتساخ باستخدام مواد طبيعية، وللحفاظ على نظافة البوتاجاز لابد أن تقومي بإزالة بقايا الطعام من سطح البوتاجاز بعد كل استخدام، واستخدمي طريقة التنظيف العميق شهريًا لضمان بقائه نظيف وجديد دائمًا.