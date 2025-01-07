أسهل طريقة لتحضير الأرز البسمتي بوصفة صحية ولذيذة في دقائق

الأرز البسمتي من الأطباق الشهيرة والمحبوبة حول العالم، بفضل قوامه الخفيف وطعمه اللذيذ. إذا كنت تبحثين عن طريقة سهلة وسريعة لتحضيره مع الحفاظ على قيمته الغذائية، إليك وصفة بسيطة لتحضير ألذ أرز بسمتي يناسب جميع الأطباق.

كتب محمد سعد – الأرز البسمتي من الأكلات اللذيذة والشهية التي تحظى بإقبال الجميع، كما أنه مفيد من الناحية الصحية، وغني بالقيمة الغذائية أيضًا، لأنه غني بالخضروات، وهو سهل وسريع التحضير، ومكوناته بسيطة، وغير مكلفة أيضًا، وتحرص الكثير من ربات البيوت على تحضيره وتقديمه لأفراد أسرتها لما له من فوائد جمة عمل الأرز البسمتي بطريقة سهلة وسريعة وشهية.

مكونات الأرز البسمتي

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات الأرز البسمتي، وهي كالآتي:

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ورقتين غار.

القليل من الزيت النباتي.

كوب من الأرز البسمتي المغسول.

مقادير الخضروات

200 جم من البصل المفروم ناعم.

القليل من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الثوم المبشور.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

قرن فلفل أخضر حار مقطع حلقات (اختياري).

140 جم من الجزر مقطع مكعبات صغيرة.

140 جم من الفلفل الرومي مفروم ناعم.

200 جم من الكرنب مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف.

ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من مرقة الخضار.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من الصلصة الحارة.

نصف كوب من البصل الأخضر المفروم ناعم.

ربع كوب من الكزبرة المفرومة ناعم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير الأرز البسمتي، وهي كالآتي: