أسهل طريقة لتحضير الأرز البسمتي بوصفة صحية ولذيذة في دقائق

الأرز البسمتي من الأطباق الشهيرة والمحبوبة حول العالم، بفضل قوامه الخفيف وطعمه اللذيذ. إذا كنت تبحثين عن طريقة سهلة وسريعة لتحضيره مع الحفاظ على قيمته الغذائية، إليك وصفة بسيطة لتحضير ألذ أرز بسمتي يناسب جميع الأطباق.
كتب محمد سعد – الأرز البسمتي من الأكلات اللذيذة والشهية التي تحظى بإقبال الجميع، كما أنه مفيد من الناحية الصحية، وغني بالقيمة الغذائية أيضًا، لأنه غني بالخضروات، وهو سهل وسريع التحضير، ومكوناته بسيطة، وغير مكلفة أيضًا، وتحرص الكثير من ربات البيوت على تحضيره وتقديمه لأفراد أسرتها لما له من فوائد جمة عمل الأرز البسمتي بطريقة سهلة وسريعة وشهية.
مكونات الأرز البسمتي
سوف نتعرف فيما يلي على مكونات الأرز البسمتي، وهي كالآتي:
- نصف ملعقة كبيرة من الملح.
- ورقتين غار.
- القليل من الزيت النباتي.
- كوب من الأرز البسمتي المغسول.
مقادير الخضروات
- 200 جم من البصل المفروم ناعم.
- القليل من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من الثوم المبشور.
- ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.
- قرن فلفل أخضر حار مقطع حلقات (اختياري).
- 140 جم من الجزر مقطع مكعبات صغيرة.
- 140 جم من الفلفل الرومي مفروم ناعم.
- 200 جم من الكرنب مفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من مرقة الخضار.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 3 ملاعق كبيرة من الصلصة الحارة.
- نصف كوب من البصل الأخضر المفروم ناعم.
- ربع كوب من الكزبرة المفرومة ناعم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير الأرز البسمتي، وهي كالآتي:
- نضع حلة على نار عالية ونضيف إليها الماء ونتركه حتى يغلي.
- ثم نضيف الملح وورق الغار والأرز ونتركه لمدة 15 دقيقة.
- بعد ذلك نرفع الأرز من على النار، ثم نصفيه من الماء.
- ثم نترك الأرز جانبًا.
- ثم نضع حلة على النار ونضيف إليها القليل من الزيت النباتي.
- بعد ذلك نضيف البصل ونقلب باستمرار حتى يذبل.
- ثم نضيف الثوم والزنجبيل والفلفل الحار ونقلب باستمرار لمدة دقيقة.
- ثم نضيف الفلفل الرومي والجزر والملفوف والتوابل والبهارات ونقلب باستمرار حتى يذبل الخضار.
- بعد ذلك نضيف الصلصة الحارة ونقلب باستمرار حتى تتجانس المكونات.
- ثم نضيف الأرز المسلوق والبصل الأخضر والكزبرة الطازجة ونقلب باستمرار قليلًا.
- بعد ذلك نرفع الحلة من على النار.
- ثم نقدم الأرز البسمتي في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.
بخطوات بسيطة ومكونات سهلة، يمكنك تحضير الأرز البسمتي ليكون مثاليًا وصحيًا لكل وجبة. جربي هذه الوصفة واستمتعي بمذاق رائع يناسب كل الأوقات.
تعليقات