ماسك البشرة الزجاجية: سر الحصول على بشرة صافية ومثالية خالية من العيوب

إذا كنتِ تحلمين ببشرة زجاجية صافية ومتوهجة مثل المرآة، فهذا الماسك الطبيعي هو الحل المثالي لكِ. يعمل ماسك البشرة الزجاجية على ترطيب البشرة بعمق وتفتيحها، كما يساعد على إزالة البقع الداكنة واستعادة النضارة الطبيعية للبشرة بخطوات بسيطة.

كتب محمد سعد – حضري بنفسك ماسك البشرة الزجاجية في المنزل، لتحضيره وتطبيقه على الوجه والحصول على نتيجة مذهلة بأقل التكاليف، بحيث أشتهر مؤخرًا مصطلح البشرة الزجاجية، ليطلق البشرة الصافية النقية الخالية من أية تصبغات أو بقع، مع وجود بريق ولمعان ملحوظ في البشرة، ليجعلها تبدو بأفضل شكل ممكن لها، بحيث توحي بالنضارة والحيوية، وهذا بدوره يؤثر على المظهر العام للبشرة فيجعلها بشرة شبابية أكثر.

ماسك البشرة الزجاجية

نعرض لكم ماسك البشرة الزجاجية بمكونات متوافرة في مطبخك، وكذلك ذات تأثير رائع على البشرة، ويتكون الماسك من بياض البيض بشكل أساسي لشد الوجه وتعزيز انتاج الكولاجين به، لذلك نستخدم بياض بيضة واحدة، ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من النشا، ونخلط المكونات جيدًا باستخدام مضرب يدوي أو شوكة لكي يختلط كلاهما، ثم إضافة ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام بدون أي إضافات للحصول على نتيجة أفضل، وإذا كنت تريدين أن يؤدي الماسك نتيجة فعالة في الترطيب أيضًا، يمكنك إضافة أحد أنواع الزيوت التي تتوافق مع نوع بشرتك، مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا، ومن ثم نخلط المكونات مرة أخيرة، ويطبق على بشرة نظيفة لمدة نصف ساعة قبل غسل الوجه بالماء.

كيفية الحصول على بشرة زجاجية

إلى جانب استخدام منتجات العناية بالبشرة اليومية مثل الغسول المنظف، واقي الشمس، الكريم المرطب، فإن هناك ماسكات طبيعية للوجه تساعدك في الحصول على بشرة زجاجية وأكثر نضارة، ونعرض لكم طريقة ماسك البشرة الزجاجية فيما يلي.