تمويل يصل إلى 60 ألف ريال للأسر المنتجة بقسط شهري منخفض وفترة سداد مرنة تصل إلى 40 شهرًا

فرصة ذهبية للأسر المنتجة! احصل على تمويل يصل إلى 60 ألف ريال لدعم مشاريعك وتحقيق أهدافك. التمويل يتميز بقسط شهري منخفض وفترة سداد مريحة تمتد حتى 40 شهرًا، مما يجعله الخيار الأمثل لتحسين دخلك وتوسيع أعمالك بسهولة ودون ضغط مالي.

كتب محمد سعد – إن تقديم العون للأسر المنتجة وأصحاب الحرف والمهن والأنشطة المختلفة يعد أحد أهم أولويات بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية حيث يسعى البنك لتوفير أفضل البرامج التمويلية لتلك الفئات لدعم مشاريعهم فيقدم البنك برنامج تمويل الأسر المنتجة المباشر والتمويل الغير مباشر بمزايا متعددة ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم تمويل الأسر المنتجة المباشر شروطه ومتطلبات التقديم.

مزايا تمويل الأسر المنتجة المباشر

يقدم هذا التمويل لدعم المشاريع وتشجيع أصحاب المهن والحرف ومقدم من البنك للعميل مباشرة ويوفره البنك بمزايا كثيرة جاءت كالتالي:

إجراءات ميسرة وسريعة.

قيمة التمويل تبدأ من 15 ألف ريال وتصل إلى 60 ألف ريال.

فترة سداد التمويل طويلة وتمتد حتي 40 شهر.

أقساط شهرية مناسبة لكل عميل.

التمويل مقدم لأكثر من 120 نشاط ومشروع.

يقوم العميل ببدء استحقاق القسط الأول بعد مرور شهر كامل على حصول العميل على تمويله.

قيمة رسوم الخدمة تكون من ألفين إلي أربعة آلاف ريال سعودي.

شروط الحصول على تمويل الأسر المنتجة من بنك التنمية

يضع بنك التنمية الاجتماعية شروط محددة حتي يتمكن المتقدم من الحصول على التمويل وجاءت أهم الشروط المطلوبة كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن ستون عاماً.

يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن عشرة آلاف ريال.

أن يقوم العميل بطلب التمويل لنشاط من ضمن أنشطة الأسر المنتجة المعتمدة في الدليل الإجرائي الذي يتولى تنظيم عمل الأسر المنتجة.

الالتزام بسداد الأقساط الشهرية في الموعد المحدد.

المستندات المطلوبة وكيفية التقديم

يتوجب على المتقدم تقديم شهادة الأسر المنتجة موضح بها النشاط الذي ترغب في الحصول على التمويل لأجله كما يقوم بتقديم أحد الضمانات المقبولة لدي البنك ويمكن تقديم طلب الحصول على التمويل عبر بوابة بنك التنمية الاجتماعية وتعبئة طلب الحصول على التمويل ثم إرسال الطلب ثم يقوم البنك بفحص الأهلية وفي حال اكتمال كافة المتطلبات يتم التواصل مع المتقدم لإنهاء إجراءات الحصول على مبلغ التمويل المحدد والاتفاق على القسط الشهري ومواعيد السداد.