رابط تسجيل دبلوم اللغة العربية 1446 بكلية المسجد النبوي وشروط برنامج تمكين

أعلنت كلية المسجد النبوي عن فتح باب التسجيل في برنامج دبلوم اللغة العربية لعام 1446، ضمن إطار برنامج تمكين. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مهارات اللغة العربية للراغبين في تعلمها بشكل متقن، مع توفير بيئة تعليمية مميزة. تعرف على رابط التسجيل وشروط الالتحاق بالدبلوم.

كتب محمد سعد – أعلنت كلية المسجد النبوي عبر موقعها الرسمي على منصة X عن فتح رابط تسجيل دبلوم اللغة العربية ببرنامج تمكين لحملة شهادة البكالوريوس بتقدير عام ممتاز وأعلنت الكلية من خلال موقعها الرسمي عن أهم الشروط العامة التي يجب توافرها في الراغبين في التسجيل ببرنامج تمكين وأيضاً موعد بداية ونهاية فترة التقديم الإلكتروني عبر موقع الكلية ورفع المستندات المطلوبة وهو ما سنقوم به من خلال هذا المقال عبر موقع الكويت الإخباري فتابعونا.

موعد بداية التسجيل في برنامج تمكين 1446

كما جاء عبر الحساب الرسمي لكلية المسجد النبوي عبر منصة أكس فإن بداية فترة التقديم الإلكتروني كما يلي.

بداية التسجيل 1446-07-06 هجري الموافق 2025-01-06. ينتهي التسجيل يوم 1446-07-09 هجري الموافق 2025-01-09 ميلادي.

رابط تسجيل دبلوم اللغة العربية بكلية المسجد النبوي

أعلنت الكلية أنه يشترط التفرغ الكامل للبرنامج واجتياز الاختبار التحريري في فهم المحفوظات المحددة وفيما يلي ألية التسجيل في دبلوم اللغة العربية 1446.

الدخول على رابط التسجيل docs.google.com

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. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

رفع المستندات المطلوبة ويشترط أن تكون معتمدة وموثقة.

مراجعة البيانات والضغط على التعهد بصحتها.

إرسال الطلب والإحتفاظ برقم الطلب للمراجعة عند إعلان نتيجة التسجيل.

ما هي شروط التسجيل في دبلوم اللغة العربية 1446؟

حددت الكلية الضوابط اللازمة للطلاب الراغبين في التقديم وهي كما يلي.

أن يكون المقدم حافظ للقرآن الكريم كاملاً. التقدير العام للنجاح في البكلوريوس يكون بتقدير ممتاز. أن لا يزيد السن عن 45 عام. أن يكون متفرغ للبرنامج صباحاً. التوقيع على التعهد بالالتزام بمعايير وضوابط البرنامج الموضوعة من قبل الكلية. أن يجتاز المتقدم المقابلات الشخصية المقررة واجتياز الاختباز القدرات المقرر. رفع المستندات المطلوبة. اجتياز الأختبار التحريري المقرر من قبل الكلية. أن تتحقق فيه الشروط الخاصة لكل دبلوم علمي يلتحق به.

كلية المسجد النبوي

حددت الكلية رابط تسجيل دبلوم اللغة العربية وأكدت على الإلتزام بمواعيد التسجيل كما وضعت بعض الشروط الخاصة للبرنامج وهي كما يلي.

حفظ وفهم 142 بيت من أول الفية أبن مالك. حفظ وفهم 61 بيت من أول لامية الأفعال. اجتياز الأختبار التحريري.

مواعيد هامة لبرنامج تمكين

الأختبار التحريري يوم الأحد الموافق 1446-07-26 الساعة 08:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وقت المقابلة الشخصية لمن اختار المقابلة الشخصية يوم الخميس الموافق 1446-07-30 هجري.

موعد بداية الدراسة في برنامج تمكين يوم الأحد الموافق 1446-08-02.

لا تفوت فرصة التسجيل في دبلوم اللغة العربية بكلية المسجد النبوي للعام 1446. اطلع على الشروط وأكمل خطوات التسجيل عبر الرابط الرسمي لتطوير مهاراتك في اللغة العربية ضمن برنامج تمكين المتميز.