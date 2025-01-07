خطوات التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1446: المواعيد والشروط بالتفصيل

أعلنت وزارة الحرس الوطني في السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف الحرس الوطني للعام 1446. إذا كنت تبحث عن فرصة عمل مميزة، إليك خطوات التسجيل، مواعيد التقديم، وأهم الشروط التي يجب توفرها للتقديم على هذه الوظائف. تابع القراءة لتتعرف على كافة التفاصيل.

كتب محمد سعد – خطوات التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1446 ومواعيد وشروط التقديم هذا ما تصدر محركات البحث بجوجل خلال الفترة القليلة الماضية خاصةً بعد أن قامت وزارة الحرس الوطني السعودية بالإعلان عن توفر وظائف الحرس الوطني 1446 وهذا يعتبر ضمن المجهودات المستمرة في توفير فرص عمل للشباب حيث يرغب العديد من الشباب في الانضمام إلى القوات العسكرية السعودية لخدمة وطنهم وحبهم الشديد لهذا المجال وفي خلال الأسطر التالية سوف نوافيكم بكافة التفاصيل بخصوص خطوات التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1446 ومواعيد وشروط التقديم وكل ما يخص هذا الأمر.

مواعيد التقديم في وظائف الحرس الوطني 1446

بعد التساؤلات المستمرة بخصوص مواعيد التقديم في وظائف الحرس الوطني 1446 قامت وزارة الحرس الوطني بالإجابة عن كل هذه التساؤلات والتي جائت كالتالي:

يبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025 والذي يقابله بالتقويم الهجري 5 رجب 1446 على أن يكون التقديم خلال الساعة التاسعة صباحاً.

آخر يوم في التقديم يكون يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025 والذي يقابله بالتقويم الهجري 9 رجب 1446 على أن يكون التقديم خلال الساعة الثانية ظهراً.

شروط التقديم في وظائف الحرس الوطني 1446

لابد من توافر عدة شروط للقبول في وظائف الحرس الوطني 1446 والتي تم تحديدها من قبل وزارة الحرس الوطني السعودية حيث أتت الشروط كالتالي:

أهم شرط أن يمتلك المتقدم الجنسية السعودية .

أن يمتلك المتقدم حسن السيرة والسلوك وألا يكون لديه أية سابقة جنائية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يمتلك صحة جيدة وأن يجتاز الاختبار الطبي المطلوب.

ألا يكون المتقدم قد عمل من قبل بأي مؤسسة عسكرية.

أن يكون المتقدم لديه المؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة أو ما يعادلها.

يلزم ألا يكون المتقدم متزوج من امرأة غير سعودية.

خطوات التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1446

يجب اتباع عدة خطوات لكى يتم التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1446 حيث جائت الخطوات كالآتي: