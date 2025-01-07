طريقة عمل الميني بيتزا في خطوات بسيطة: بأقل تكلفة وكميات كبيرة مثل المخابز

الميني بيتزا من الوصفات المفضلة للجميع، خاصةً للأطفال والعزائم. يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل بأقل تكلفة وكميات كبيرة لتكون ألذ وأفضل من المخابز. في هذا المقال، نقدم لك خطوات بسيطة لتحضير الميني بيتزا بطريقة مميزة تناسب جميع الأذواق.

كتب محمد سعد – تعتبر البيتزا من أهم الفطائر والمعجنات التي يعشق تناولها جميع الأفراد، سواء كانوا كبارًا أم صغارا وبالتالي يحرص الكثيرون على شرائها بشكل مستمر وتناولها في وجبات الغداء أو العشاء أو يمكن تناولها بين الوجبات، وذلك لأنها تتميز بطعم شهي ولذيذ يجذب إليه الكثيرون ولا يكتفون من تناولها مرة واحدة في اليوم أيضا يتم بيع أحجام كثيرة من البيتزا من بينها الميني بيتزا وهي عبارة عن فطائر مُصغرة يمكن شراؤها، لذلك جئنا لك في هذا التقرير اليوم بطريقة صنع الميني بيتزا من المنزل بسهولة وذلك لأنها لن تحتاج إلى مكونات كثيرة ويمكنك عمل بيتزا اقتصادية بمكونات موجودة في المنزل.

طريقة عمل الميني بيتزا

يعتمد الكثير من الأشخاص على تناول الميني بيتزا وهي الفطائر اللذيذة وسهلة التناول في أي وقت، وذلك لأنها صغيرة في الحجم كما يمكن تناولها في الليل أو النهار، ويمكن أيضا استخدامها كوجبة أساسية، وذلك لأن المعجنات من أكثر الأطعمة اللذيذة التي تجذب إليها الكثير، لذلك يمكنك إعدادها بسهولة من المنزل وتحضير بعض المكونات البسيطة ومن أبرزها الآتي:

3 أكواب دقيق.

3 ملاعق حليب مجفف.

ملعقة ملح.

¼ كوب زيت ذرة.

ملعقة خميرة فورية.

كوب ماء.

ملعقة بيكنج باودر.

2 حبة طماطم مقطعة شرائح.

2 حبة فلفل أخضر حلو.

طريقة التحضير

يتم تحضير الميني بيتزا بطريقة بسيطة وسهلة ولن تستغرق منك وقتا طويلا سواء في العجن أو تجهيز المكونات، حيث يمكن إعداد الميني بيتزا في المنزل بسهولة وهي من أبسط الوجبات التي يحب جميع الأشخاص تناولها ولن تحتاج منك إلا بعض الخطوات البسيطة للتجهيز وإحضار أشهى الفطائر اللذيذة، وتتمثل خطوات التحضير في الآتي:

ضعي المكونات الجافة مع بعضها البعض في إناء واخلطيها جيدا.

أضيفي بعد ذلك الحليب إلى الخليط وقلبي المكونات بشكل جيد.

ضعي الزيت والماء على الخليط بالتدريج، واستمري في العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطرية.

ضعي العجينة في إناء بعد دهنه بالزيت وغطيها واتركيها فترة بسيطة لا تتجاوز 10 دقائق حتى تختمر.

جهّزي بعض الصواني وضعي بها كرات من العجين ثم افرديها لتأخذ شكل دوران الصينية.

ضعي فوق العجينة خليط الصلصة، ثم أضيفي إليها الطماطم والفلفل المقطع.

اتركيها حوالي 10 دقائق حتى ترتاح.

أدخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة ثم أخرجيها وقدّميها.

مع هذه الخطوات السهلة، يمكنك تقديم أشهى الميني بيتزا لعائلتك وأصدقائك بأقل تكلفة وبنكهة أفضل من المخابز. جربي الوصفة اليوم وابهري الجميع بمذاقها الرائع!