تصرف الهلال المثير للجدل يشعل قلق الاتحاد قبل مواجهة الكلاسيكو

قبل المواجهة المرتقبة بين الهلال والاتحاد في الكلاسيكو السعودي، أثار تصرف مثير للجدل من إدارة الهلال أو لاعبيه حالة من القلق داخل صفوف الاتحاد. التصرف الذي لفت الأنظار قد يكون له تأثير مباشر على استعدادات الفريقين لهذه المباراة الحاسمة.

كتب محمد سعد – أثار نادي الهلال الجدل قبل مواجهته المرتقبة مع غريمه التقليدي نادي الاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وجاء هذا الجدل بعد منشور رسمي نشره حساب النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبره الكثيرون تصعيدًا إعلاميًا غير مسبوق.

وعلق الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل على المنشور، معربًا عن استغرابه من هذا التصرف، واصفًا إياه بالهياط الذي تجاوز كل الحدود، وأشار إلى أن مثل هذه التصرفات غير مألوفة من نادي الهلال، خاصة قبل مواجهة قمة مثل مباراة الكلاسيكو.

وتساءل المريسل: ألم يمارس الهلال هذا الأمر مع أضعف الفرق؟ فلماذا يفعلها قبل لقاء الاتحاد تحديدًا؟، وأكد أن هذا التصعيد الإعلامي قد يزيد من حدة التنافس بين الفريقين، وربما يؤثر على سير المباراة.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الهلال والاتحاد، التي ستقام اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة آرينا، إثارة كبيرة وحماس لا يوصف، خاصة بعد هذا التصعيد الإعلامي غير المسبوق.

يبقى الكلاسيكو دائمًا محط أنظار عشاق الكرة السعودية، وتزيد مثل هذه المواقف إثارة اللقاءات بين العملاقين الهلال والاتحاد. هل يؤثر هذا التصرف على نتيجة المواجهة؟