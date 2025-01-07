هل تؤثر العمالة المنزلية على حساب المواطن؟ خدمة المستفيدين توضح

أثار تساؤل العديد من المواطنين حول تأثير وجود العمالة المنزلية على استحقاق الدعم من برنامج حساب المواطن. وفي هذا السياق، أجابت خدمة المستفيدين على هذا الاستفسار، موضحة التفاصيل المتعلقة بشروط الاستحقاق وما إذا كانت العمالة المنزلية تؤثر على الدعم المقدم.

كتب محمد سعد – أجابت خدمة المستفيدين على هذا السؤال هل وجود عمالة منزلية يؤثر على حساب المواطن حيث أن هذا الأمر يهم فئة كبيرة من الأشخاص الذين يحصلون على الدعم كما أن لديهم عمالة منزلية تساعدهم في بعض الأعمال نتيجة عدم قدرتهم سواء كبار السن أو أصحاب الاحتياجات الخاصة وغيرهم، كما أن هناك من يتساءل ويرغب في معرفة هل يجب إضافة العمال في قائمة التابعين داخل دعم حساب المواطن، كل ذلك الأمر تقوم الموارد البشرية بالإجابة عنه حتى يعلم المستفيدين كل ما يمكن أن يؤثر على الدعم عطتنا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

هل وجود عمالة منزلية يؤثر على حساب المواطن

بعد طرح العديد من الأسئلة بخصوص العمالة المنزلية وتأثيرها على دعم حساب المواطن فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بالرد على جميع الأسئلة والاستفسارات مشيرة إلى أن وجود عمالة منزلية لا يؤثر إطلاقًا على دعم حساب المواطن، وأنه لا يجب إضافة العمالة المنزلية ضمن قائمة التابعين في الدعم، مؤكدة على أنه الدعم متوقف فقط على قيمة الدخل الشهري الذي يحصل عليه المستفيد أو رب الأسرة والذي لا يجب أن يتخطى الحد الأقصى مع القدرة المالية أيضا.

خطوات التقديم في برنامج حساب المواطن 2025

ومن هنا أيضا ينبغي توضيح الخطوات الجديدة التي يجب اتباعها من أجل التسجيل في دعم حساب المواطن بداية من العام الجديد 2025 وهي كالتالي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن من هنا.

ينبغي النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

يجب عليك تعبئة البيانات المطلوبة ومن بينها رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف، الاسم كاملًا، كلمة السر، تاريخ الميلاد.

قم بتعبئة كود التحقق الذي يرسله إليك الموقع.

ينبغي عليك توضيح كافة مصادر الدخل الإضافية التي تحصل عليها وأفراد أسرتك.

إرفاق جميع الأوراق الرسمية المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

الإطلاع على مجمل الشروط والأحكام واضغط موافق.

ينبغي عليك توضيح جميع البيانات الخاصة بالتابعين.

بعد الإنتهاء ستجد أيقونة التسجيل أسفل النافذة قم بالضغط عليها.

سوف يخضع الطلب المقدم إلى المراجعة حتى يتم التحقق من أهلية المتقدم.

هل العمال يقطعون حساب المواطن؟

العديد من المستفيدين يطرحون هذا الإستفسار هل وجود عمالة منزلية يؤثر على حساب المواطن وقد أكدت الخدمة على أن العمالة المنزلية لا تؤثر إطلاقًا بل يتم النظر إلى مصادر الدخل فقط.

هل وجود سجل تجاري يؤثر على حساب المواطن؟

وجود سجل تجاري لا يؤثر إطلاقًا على دعم المستفيدين من حساب المواطن مع العلم بأنه يجب الإفصاح عنه بشكل أساسي في البيانات الخاصة بالمستفيدين باعتباره مصدر من مصادر الدخل.

هل الخادمة تحسب في حساب المواطن؟

لا يتم احتساب الخادمة في دعم حساب المواطن ولا يمكن إدراجها في قائمة التابعين، إلا أنها لا تؤثر على الدعم إطلاقًا.

برنامج حساب المواطن يحرص على الشفافية في توضيح شروط الاستحقاق. للمزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة الموقع الرسمي أو التواصل مع خدمة المستفيدين مباشرة للحصول على إجابات دقيقة.