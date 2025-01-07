تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس جدة: تنبيهات ومصير الدراسة

أصدرت الأرصاد السعودية تحذيرًا عاجلًا بشأن حالة الطقس في جدة خلال الساعات القادمة. وتضمنت التحذيرات تنبيهات مهمة للسكان بسبب توقعات بتقلبات جوية قد تؤثر على الأنشطة اليومية، بما في ذلك قرارات متعلقة بالدراسة. تعرف على التفاصيل والإرشادات اللازمة.

كتب محمد سعد – أعلنت الأرصاد الجوية السعودية عن هطول أمطار متوسطة على جدة الأمر الذي يعد في غاية الأهمية لأنه نادرًا ما تتساقط الأمطار في هذه المدينة، حيث تتمتع جدة بطق حار شيء ما نتيجة طبيعتها الجغرافية ووجود المرتفعات بها، ولذلك تهتم الأرصاد كثيرًا بهذا الأمر وتعمل على متابعة حالة الطقس هناك دائمًا وقد تبين وجود أمطار متوسطة على جدة ومع الوقت تصبح غزيرة الأمر الذي قد يؤدي إلى جريان السيول المكونة آلة الشعاب و الأودية والبرك التي تعيق الحركة والانتقال من مكان لآخر ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى متابعة هذا المقال زشعتذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

هطول أمطار متوسطة على جدة

أعلنت الأرصاد الجوية على ام هناك احتمالية كبيرة في هطول الأمطار المتوسطة في مدينة جدة والتي تبدأ متوسطة وتصل إلى غزيرة الأمر الذي يعد في غاية الأهمية وهذا نتيجة قلة هطول الأمطار على مدينة جدة وهذا نتيجة طبيعتها الجغرافية الأمر الذي يجعلها مثلها مثل بقية المدن السعودية تتميز بارتفاع كبير في درجات الحرارة وعلى الرغم من ذلك تمت الإشارة إلى احتمالية هطول الأمطار بشكل كبير ولذلك ينبغي على الجميع توخي الحذر والابتعاد عن مناطق هطول الأمطار وعدم الخروج من المنزل إلا في الضرورة القصوى.

وهناك توقعات بتعليق الدراسة في مدينة جدة ومكة المكرمة بسبب التقلبات الحاصلة في حالة الطقس وسقوط الامطار الغزيرة على المدينة.

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حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر

ومن هنا يجدر الإشارة إلى حالة الرياح السطحية القادمة من البحر الأحمر حيث أنها تأتي محملة بالغبار والأتربة مما يعيق حركة الرؤية الأفقية على بعض المدن السعودية ومن بينها جازان وعسير ومكة المكرمة بالإضافة إلى ذلك المدينة المنورة وجدة، ولذلك تم التشديد على قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية بسرعة تبدأ من 15 إلى 45 كم/الساعة وبالنسبة إلى حالة الموج فإن ارتفاعه يبدأ من متر إلى متر ونصف ويتميز بأنه مائج قليلًا.

ما هو المناخ في المملكة العربية السعودية اليوم؟

المناخ في المملكة العربية السعودية ينون مرتفع في درجات الحرارة في معظم المدن المملكة العربية السعودية وعلى الرغم من ذلك فإن احتمالية هطول الأمطار كبيرة للغاية بل أنها تتساقط بالفعل.

هل يوجد امطار في مكه اليوم؟

نعم يؤكد المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية على أن احتمالية هطول الأمطار على مكة المكرمة وعدة مدن أخرى كبيرة للغاية لوجود تقلبات في الأحوال الجوية.

هل تسقط امطار في السعوديه؟

نعم تسقط الأمطار في المملكة العربية السعودية بنسب مختلفة من مدينة إلى أخرى على حسب تضاريس كل مدينة حيث تتمتع المملكة بمساحة كبيرة للغاية

تنصح الأرصاد السعودية السكان في جدة بمتابعة التحديثات الجوية واتباع التعليمات لضمان السلامة العامة. كما يُنتظر الإعلان الرسمي بشأن أي قرارات تتعلق بمصير الدراسة خلال هذه الظروف.