شروط وظيفة سائق حافلة مدرسية في ال سعودية وراتب الوظيفة بالتفصيل

إذا كنت مهتمًا بالحصول على وظيفة سائق حافلة مدرسية في السعودية، فمن المهم أن تتعرف على الشروط المطلوبة والراتب المتوقع لهذه الوظيفة. تُعد هذه الوظيفة من الأدوار المهمة في القطاع التعليمي، حيث تسهم في نقل الطلاب بأمان وكفاءة.

كتب محمد سعد – يسأل من يرغب في العمل في مهام سائق الحافلة المدرسية عن شروط يجب توافرها في سائق الحافلة المدرسية في السعودية وهي مجموعة الشروط التي وضعتها بروتوكول النقل المدرسي لكل من يرغب في العمل في مهنة سائق حافلة المدرسة المسؤولة عن نقل الطلاب من وإلى المدرسة طذاتم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط سائق الحافلة المدرسية في السعودية

تم وضع مجموعة من الشروط وفق بروتوكول النقل المدرسي ينبغي توافرها لمن يرغب في العمل في قيادة الحافلة المدرسية وتتمثل شروط يجب توافرها في سائق الحافلة المدرسية في السعودي في الآتي:

ينبغي أن يكون عمر السائق لا يقل عن 25 عام.

يجب أن يكون معه شهادة تفيد بعدم ارتكابه أخطاء في القيادة تسببت في مشاكل كبيرة.

ينبغي أن يكون حاصل على دورة الإسعافات الأولية وتكون شهادة معتمدة.

بجانب الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول ويكون موضح فيها نوع المركبة التي يقودها وفقًا لائحة المرور.

مع اجتيازات الاختبارات الموضوعة الخاصة بالكفاءة المهنية.

بجانب اجتياز اختبارات الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.

مهام وظيفة سائق الحافلة المدرسية

هناك مجموعة من المهام التي ينبغي أن يعرفها كل من يرغب في قيادة الحافلة المدرسية وتتمثل مهام سائق الحافلة المدرسية وكذلك مهام وواجبات السائق التي وضعت من بروتوكول النقل المدرسي في الآتي:

ينبغي أن يقوم بفحص الباص كل مرة قبل التحرك به والتأكد من سلامته.

قيادة الحافلة يجب أن يكون بحرص شديد وتوخي الحذر عند التغيرات المناخية المفاجئة.

يجب الالتزام بالمواعيد المحددة التي يتم نقل الطلاب فيها، والالتزام بهذه المواعيد.

كما يجب الحفاظ على الجو الإيجابي بين الطلاب في الحافلة والقيادة بهدوء لعدم شعور الطلاب بالخوف والهلع.

يتم إنزال الطلاب في الأماكن المخصصة للنزول.

عليه أن يعرف عدد الطلاب الذين ذهبوا في الحافة في بداية اليوم الدراسي والتأكد من نفس العدد في نهاية اليوم الدراسي.

التأكد من جلوس الطلاب في أماكنهم ويفضل ترتيب الأماكن بين الطلاب ويكون ترتيب ثابت منعًا للخلافات.

عدم التسرع والتهور أثناء القيادة.

لا يجب ترك الحافلة والطلاب بداخلها والنزول منها.

ينبغي أن يعرف الطلاب كيفية ارتداء حزام الأمان من أجل الحفاظ على سلامتهم.

تعهد سائق الباص في الحفاظ على سلامة الأبناء الذين يتولى توصيلهم.

قوانين الحافة

هناك بعض القواعد التي ينبغي تعليمها لكل الطلاب والطالبات لكي لا يفقدوا حقوقهم في ركوب الحافلة المدرسية، ويتم تعليم الأطفال هذه القوانين والتي تتمثل في الآتي:

ينبغي الحفاظ على البقاء في المقعد طوال الوقت وعدم الوقوف أثناء سير الحافلة.

التعامل باحترام مع المشرف ومع قائد الحافلة ومع الزملاء.

غير مسموح بالأكل والشرب ومضغ العلك أثناء الركوب في الحافلة.

غير مسموح بركوب الحيوانات الأليفة في الحافة.

ممنوع قذف أي أجسام داخل الحافلة لمنع التعرض لأي إصابات.

غير مسموح للطلاب بالقيام بأي أعمال فيها تخريب داخل الحافلة.

ممنوع إخراج اليدين أو القدمين خارج الحافلة وهي تسير.

غير مسموح للطلاب فتح النوافذ أو أبواب الطوارئ.

ما هي رواتب سائق الحافلة المدرسية ؟

يختلف المرتب الذي يتقاضاه سائق الحافلة المدرسية من مدرسة إلى أخرى، ويكون في الغالب ما بين 2,700 ريال (الحد الأدنى) إلى 7,740 ريال (الحد الأعلى).

وظيفة سائق الحافلة المدرسية تتطلب الالتزام بالشروط المحددة لضمان أمان الطلاب وسلامتهم. تأكد من استيفاء المتطلبات قبل التقديم واستفد من الفرصة لتحسين دخلك.