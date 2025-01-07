خطوات التسجيل في التجنيد الموحد بالحرس الوطني السعودي: الرابط والشروط

فتحت وزارة الحرس الوطني السعودي باب التسجيل في التجنيد الموحد للراغبين في الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة. التسجيل متاح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، حيث يمكن للمتقدمين الاطلاع على الشروط والمتطلبات وإتمام عملية التسجيل بسهولة.

كتب محمد سعد – التقدم إلى التجنيد الموحد الحرس الوطني خطوة هامة يسعى لتحقيقها الكثير من شبان وشابات المملكة العربية السعودية بهدف خدمة الوطن والذود عنه، كما أنه وسيلة لكسب شرف الانضمام إلى الرتل العظيم جنود ومجندات المملكة الأبطال، الذين يحق لهم الفخر والاعتزاز بانتمائهم إلى السلك العسكري المميز . غحذحس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

التجنيد الموحد الحرس الوطني

تجدر الإشارة إلى أن التجنيد الموحد الحرس الوطني هو مرحلة البداية لأداء واجب حماية البلاد وصونها ضد الغزاة، وهو أمر نبيل يندفع لتنفيذه مواطنو المملكة بصرف النظر عن مؤهله العلمي.

مع العلم بأن هذا النوع من الوظائف الحكومية يكسب صاحبه الكثير من المميزات والضمانات الهامة التي تجعله واحدا من أفضل أنواع الشواغر الوظيفية في المملكة.

وظائف وزارة الدفاع

من ناحية أخرى فإن التقدم إلى التجنيد الموحد الحرس الوطني يتيح للشخص الحصول على وظيفة نافعة ضمن كوادر وزارة الدفاع السعودية.

حيث أن هذا المجال يتضمن عددا كبيرا من الاختصاصات والمهام المختلفة التي تحتاج إلى وجود عدد كبير من حملة المؤهلات الأكاديمية والعلمية المناسبة لأدائها، إذ أن الوزارة تشمل عددا من الفروع والإدارات العامة التي تذخر بالكوادر المدربة المعدة علميا وعمليا، وهي:

القوات البرية الملكية.

والدفاع الجوي الملكي.

إضافة إلى قوة الصواريخ.

مع القوات الجوية الملكية السعودية.

قوات البحرية السعودية.

إلى جانب قيادة القوات المسلحة المشتركة.

وأخيرا الإدارة العامة للخدمات الطبية الملكية.

نتائج التجنيد الموحد

أما بالنسبة إلى معرفة نتائج التجنيد الموحد الحرس الوطني السعودي فهو متاح بشكل رقمي عن بعد، وذلك عبر المنصة الرقمية الخاصة بالوزارة على شبكة الإنترنت، إذ يجب على الشخص الالتزام بالخطوات الآتية:

أولا ولوج المنصة الإلكترونية الرئيسية الخاصة بالوزارة.

ثم انتقاء قائمة الاستعلام عن النتائج.

يلي ذلك تقديم عدد من البيانات الشخصية التي تعود لصاحب الطلب والتي تشمل كلا من الاسم، رقم البطاقة الوطنية في السجل السعودي، رمز العبور السري، ورقم الهاتف المحمول.

بعد ذلك يجب على الشخص أن يضغط على أمر حفظ ثم استعلام.

وفي النهاية يتم إرسال رسالة خاصة إلى الرقم المحدد.

ومن الجدير بالذكر أن الاستعلام عن النتائج متاح عبر القوائم الخاصة بالقبول والمثبتة ضمن صفحة الوزارة على شبكة الإنترنت.

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تقديم وزارة الدفاع

من جانب آخر يمكن للراغبين بالالتحاق بالتجنيد الموحد الحرس الوطني السعودي من حملة المؤهلات الأكاديمية الجامعية بدرجة بكالوريوس أو دبلوم، الشهادات الثانوية العامة أو التجارية أو الصناعية التقدم لنيل واحدة من الرتب العسكرية التالية:

جندي.

جندي أول.

أو عريف.

وكيل رقيب.

أو رتبة رقيب.

ومن الجدير بالذكر أن التقديم متاح بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى نهاية الدوام الرسمي في مراكز وزارة الدفاع طيلة فترة التقديم المتاحة

وزارة الدفاع وظائف

أما بالنسبة إلى الشروط والأحكام الضرورية لقبول طلبات المتقدمين الذكور الالتحاق بالتجنيد الموحد الحرس الوطني وظائف وزارة الدفاع السعودية، فيمكن تلخيصها وفق ما يلي:

أولا يجب أن يكون مواطنا يحمل الجنسية السعودية.

حسن السيرة من الناحية الخلقية والقانونية.

كما يجب أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المناسب للشاغر الذي يتقدم له.

علاوة على ضرورة كونه غير موظف في أي جهة حكومية، وغير ملتحق بالخدمة العسكرية.

إضافة إلى ضرورة اجتياز اختبارات القبول البدنية والنفسية.

كما يجب أن يتمتع المتقدم باللياقة الطبية التامة، مع تناسق طوله مع وزنه بشكل جيد، على أن يكون الحد الأدنى لمعدل الطول المقبول هو 160 سم.

أما بالنسبة إلى عمر المتقدمين فيجب ألا يقل عن 18 عاما.

وزارة الدفاع توظيف

كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السعودية و التجنيد الموحد الحرس الوطني متاح بشكل مماثل لفئة الإناث أيضا، وذلك لشغل مناصب وظيفية مختلفة في الوزارة في مختلف الاختصاصات، حيث يجب أن تكون المتقدمة:

مواطنة سعودية لا يقل سنها عن 18 سنة.

كما يجب أن يكون سجله العدلي والمدني خاليا من أي جرم أو تجاوز للقانون السعودي أو الأخلاق العامة.

وإن كانت المتقدمة امرأة متزوجة فيجب أن يكون زوجها سعودي الجنسية أيضا.

علاوة على ضرورة تمتعه بالمواصفات الطبية والجسدية اللائقة، لا سيما تناسق الطول مع الوزن، حيث أن الطول الأدنى المقبول للسيدات هو 155 سم.

إضافة إلى تجاوز اختبارات القبول البدنية والنفسية.

كما يجب أن تكون غير موظفة في أي جهة حكومية، مع الحرص على حمل المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة المتاحة.

أبشر للتوظيف وزارة الدفاع

أما بالنسبة إلى طريقة التقدم إلى التجنيد الموحد الحرس الوطني والحصول على وظيفة ضمن وزارة الدفاع السعودية، فهو ممكن بشكل إلكتروني عن بعد عبر منصة أبشر السعودية، وذلك وفق التالي:

دخول المنصة الرقمية على شبكة الإنترنت.

ثم الانتقال إلى خيار خدماتي، وانتقاء التقديم للوظائف.

يلي ذات تحديد وزارة الدفاع من ضمن الجهات المتاحة.

بعد ذلك يلزم المتقدم ملء بيانات طلب التقديم الرقمية والتي تشمل كلا من الاسم، رقم البطاقة الشخصية، رقم الهاتف المحمول، عنوان البريد الإلكتروني الشخصي.

إضافة إلى تعيين الشاغر الوظيفي المطلوب، وتقديم المعلومات المتعلقة المؤهل العلمي اللازم للوظيفة.

بعد ذلك يجب الضغط على خيار حفظ البيانات ثم إرسال الطلب لتدقيقه بشكل مناسب.

رابط التقديم وزارة الدفاع

من ناحية أخرى يمكن التقديم على التجنيد الموحد الحرس الوطني وظائف وزارة الدفاع عبر رابط التقديم المتاح على شبكة الإنترنت، وذلك وفق الخطوات الآتية:

دخول الموقع الرسمي الخاص بالوزارة على شبكة الإنترنت.

ثم الانتقال إلى خيار طلبات الالتحاق الذي ينقل المستخدم إلى رابط التقديم.

بعد فتح الرابط تبدأ مرحلة ملء المعلومات الشخصية الاسم، رقم الهاتف، عنوان الإيميل أو الجيميل، إلى جانب بيانات المؤهل العلمي.

ثم يلزمه إرسال الطلب وانتظار نتيجتها.

الأسئلة الشائعة

أين يقع المقر الرئيسي للحرس الوطني السعودي؟

يوجد المقر الرئيسي للحرس الوطني السعودي في مدينة الرياض.

من هو القائد الأعلى للحرس الوطني السعودي؟

إن سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هو القائد العام الأعلى لقوات الحرس الوطني السعودي.

هل يمكن للأشخاص السعوديين الذين ولدوا خارج حدود المملكة الالتحاق بالحرس الوطني؟

نعم يمكن للسعوديين الذين ولدوا خارج المملكة الالتحاق بالحرس الوطني إن لم يكونوا حاملين لجنسية البلد الذي ولدوا فيه.

إذا كنت تسعى للانضمام إلى الحرس الوطني السعودي، لا تفوّت هذه الفرصة. قم بالدخول إلى الرابط المخصص للتجنيد الموحد واتبع خطوات التسجيل الموضحة لاستكمال طلبك بنجاح.