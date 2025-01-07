أمر ملكي: إلغاء رسوم المرافقين رسميًا في بعض المناطق السعودية

في خطوة تعكس حرص القيادة السعودية على دعم سكان المملكة، صدر أمر ملكي يقضي بإلغاء رسوم المرافقين في عدد من المناطق السعودية بشكل رسمي. القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المقيمين في تلك المناطق وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي.

كتب محمد سعد – ازداد البحث حول معرفة حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في هذه المناطق السعودية بصورة رسمية، وهذا نتيجة وجود أعداد كبيرة من المقيمين في مختلف المدن السعودية وجميعهم لديهم أقاربهم وذويهم الذين يعيشون معهم على الأراضي السعودية، وقد يكون من الجسد أيضا أن يتم إلغاء رسوم المرافقين في المملكة، كما أن هناك من يؤكد على أنه تم تخفيض هذه الرسوم لتكون 100 ريال فقط، وفي كل الأحوال تقوم الجوازات السعودية بتوضيح التفاصيل وآخر التعديلات وكل القرارات التي تخص المقيمين طصشجر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إلغاء رسوم المرافقين في هذه المناطق السعودية

انتشرت العديد من الأخبار في الفترة الأخيرة والتي تؤكد على إلغاء رسوم المرافقين في عدة مناطق سعودية، مما دفع الجوازات السعودية إلى إصدار بيان رسمي لها تؤكد به على أن كل ما يدور عبر المنصات المختلفة ووسائل الأخبار لا أساس له من الصحة، وأنه لم يتم إلغاء رسوم المرافقين إطلاقًا، كما أكدت أيضا على أنه لا يوجد تخفيض في تلك الرسوم وكل ما ورد ما هو إلا مجرد شائعات، وشددت على المقيمين بضرورة سداد رسوم المرافقين في موعدها المحدد حتى لا يقع عليه غرامات أو يتم ترحيله خارج البلاد.

كم رسوم المرافقين في السعودية 2025؟

بعد التأكيد على أنه لم يتم إلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية فإن الجميع يتساءل عن قيمتها الصحيحة وخاصة أن هناك أخبار عديدة إنتشرت بهذا الشأن، إلا أن الجوازات أكدت على أن رسوم المرافقين ثابتة ولا يوجد تغيير بها أو تخفيض وتبلغ حوالي 400 ريال فقط لاغير، ويجب الإشارة إلى أن هذه الرسوم تدرجت إلى أن بلغت هذه القيمة والتي يتم العمل بها منذ عام 2020 ولم يتم تعديلها منذ ذلك الحين.

فئات معفاة من رسوم المرافقين في السعودية

على الرغم من تأكيد الجوازات السعودية على استمرار العمل برسوم المرافقين ولا يوجد بها تخفيض فإنها قد قامت بالإشارة أيضا إلى أن هناك فئات معفاة من هذه الرسوم ومنها كالتالي:

السيدات المقيمات في السعودية ولديهم أبناء لم يتخطى عمرهم 18 عام وغير قادرين على العمل.

كذلك حاملي الجوازات الدبلوماسية يتم اعفاؤهم من رسوم المرافقين.

بالنسبة إلى أبناء السيدات السعوديات من أب أجنبي فإنهم معفيين من دفع رسوم المرافقين في السعودية.

الأشخاص المتقاعدين الذين كانوا يعملون في قطاع حكومي.

يتم إعفاء السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع رسوم المرافقين في السعودية إذا كانوا متزوجات من رجال سعوديين.

هل سيتم إلغاء رسوم المرافقين في السعودية؟

أعلنت الجوازات السعودية أنه لم يتم إلغاء رسوم المرافقين في المملكة ولا توجد صحة لما هو متداول في المواقع التي هدفها هو إثارة الفتن، وأن رسوم المرافقين كما هي ولا يوجد بها تخفيض وقيمتها 400 ريال سعودي.

هل تم إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين؟

نعم أعلنت الجوازات السعودية على أنه بالفعل قد تم إعفاء مواليد السعودية من دفع رسوم المرافقين في المملكة بعد صدور العديد من القرارات الجديدة والتعديلات أيضا الناتج عن التطور والتقدم الذي تشهده المملكة.

كم رسوم المرافقين في السعودية 2024؟

تبدأ رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية من 400 ريال سعودي ولا توجد نية لتخفيضها كما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية المختلفة.

يأتي هذا القرار الملكي في إطار توجهات المملكة لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمقيمين، ومن المتوقع أن تكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على الحياة اليومية للكثيرين.