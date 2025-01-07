“ضيع منتخبنا بالواسطة”.. تصريح ساخر من الفريح حول لقطة عبدالله الحمدان

أثار الإعلامي الرياضي محمد الفريح الجدل بعد تصريحاته الساخرة حول أداء لاعب المنتخب السعودي عبدالله الحمدان، مشيرًا إلى أنه تسبب في إضاعة فرص المنتخب بسبب ما وصفه بـ”الواسطة”. التصريح جاء تعليقًا على لقطة معينة أثارت ردود فعل واسعة بين الجماهير والمتابعين.

كتب محمد سعد – فاجأ البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال، جماهير الفريق بإشراك المهاجم عبد الله الحمدان في التشكيلة الأساسية خلال المباراة، بدلاً من اللاعب البرازيلي ماركوس ليوناردو.

جاء قرار جيسوس بناءً على تألق الحمدان مع المنتخب السعودي، حيث قاد الفريق إلى الدور نصف النهائي وسجل ثلاثة أهداف في البطولة، مما جعله خياراً بارزاً. ومع ذلك، لم يقدم الحمدان الأداء المتوقع، حيث أضاع فرصاً سهلة خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قرر جيسوس استبداله، وأشرك اللاعب ناصر الدوسري بدلاً منه لتعزيز القوة الهجومية للفريق.

وفي هذا السياق، علّق الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح قائلاً: “اضحك مع الهلال، الحمدان قبل أسبوع أفضل مهاجم في آسيا، واليوم أسوأ مهاجم ويلعب بالواسطة”.

وأضاف: “الهلال صادق، ما ضيع منتخبنا إلا واسطتهم في المنتخب، كل لاعبيهم أساسيين بالواسطة”.

عرضية من مالكوم ورأسية الحمدان تخطئ الشباك #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/DcAIwqOOm4 — SSC (@ssc_sports) January 7, 2025

يُذكر أن المنتخب السعودي خرج من بطولة كأس الخليج بعد خسارته أمام منتخب عمان بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي.

التصريحات الساخرة من الفريح أثارت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض. يبقى النقاش مفتوحًا حول أداء اللاعبين ودورهم في تحقيق طموحات المنتخب الوطني.