“تكفى اعتزل”.. الحناكي يعلق بانفعال بعد هدف الاتحاد الثاني

شهدت مباراة الاتحاد الأخيرة تعليقًا مثيرًا من الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحناكي، الذي انفعل بعد تسجيل الاتحاد هدفه الثاني، قائلاً: “تكفى اعتزل”. هذه العبارة أثارت جدلًا كبيرًا بين الجماهير والمتابعين، حيث فسرت كرسالة واضحة لأحد اللاعبين أو المسؤولين في المباراة.

كتب محمد سعد – تمكّن الاتحاد من العودة في المباراة بعد تسجيله الهدف الثاني أمام الهلال، في مواجهة مثيرة ضمن ربع نهائي كأس الملك.

بدأ الاتحاد بالتسجيل مبكرًا عبر مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، لكن الهلال لم يتأخر في الرد، حيث أحرز سالم الدوسري هدف التعادل، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وفي الأشواط الإضافية، تقدّم الهلال عن طريق مهاجمه البرازيلي ماركوس ليوناردو، إلا أن كريم بنزيما عاد مجددًا ليؤكد تألقه، مسجلاً هدف التعادل بعد هفوة دفاعية من لاعبي الهلال.

في هذا السياق، علّق الإعلامي الرياضي صالح الحناكي قائلاً: “البليهي ماسك سر على الهلال أو جيسوس؟ مستحيل بهذا الأداء الفني يستمر أساسيًا على حساب تمبكتي”.

وأضاف: “البليهي يتحمّل مسؤولية ما يحدث، وبعده جيسوس”.

وتابع: “البليهي قدّم الكثير للهلال، لا ننكر ذلك، لكن يا البليهي لا تُفسد تاريخك الجميل بأخطاء كارثية الآن… اعتزل تكفى”.

الاتحاد يعود في المباراة بأقدام بنزيما

الهلال 2 × 2 الاتحاد#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/fQhowL8plH — SSC (@ssc_sports) January 7, 2025

يُذكر أن البليهي يواجه موجة انتقادات من جماهير الهلال، وأيضًا الجماهير السعودية، بسبب تراجع مستواه مع ناديه ومع المنتخب الوطني خلال مشاركته في كأس الخليج.

تصريحات الحناكي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لجرأته ومعارض لطريقة التعبير. تبقى هذه اللقطة حديث الجماهير لفترة طويلة.