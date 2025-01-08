تدشين وحدات سكنية حديثة في جدة بحضور كبار المسؤولين

في خطوة تعكس التطور الكبير في قطاع الإسكان، شهدت مدينة جدة تدشين وحدات سكنية جديدة بحضور كبار المسؤولين والشخصيات البارزة. المشروع يهدف إلى توفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة.

كتب محمد سعد – شارك معالي أمين جدة صالح بن علي التركي ومحافظ الليث عمران بن حسن الزهراني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي ماجد بن هلال الكسار، في تسليم أربعين وحدة سكنية ضمن مشروع تابع لمركز الغالة في محافظة الليث، بحضور عدد من مُديري ورؤساء الإدارات الحكومية وممثلين عن القطاع غير الربحي.

كما أفاد الكسار بأن هذه المشروعات والمنشآت تسهم في خدمة فئات المجتمع المختلفة، وتأتي في إطار سعي المؤسسة لتوفير المساكن للأسر الأكثر احتياجاً ولتحسين مستوى حياتهم التعليمية والمهنية والمعيشية.

وأضاف أن الوحدات المُسلمة مُجهزة بالكامل بالخدمات الأساسية والضرورية، ومصممة بأسلوب عصري واقتصادي يناسب الظروف المحلية والتقاليد السعودية.

يمتد المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع بمركز الغالة، ويشتمل على 286 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 7 مرافق تشمل مساجد، مدارس ومركز صحي، ومزود بجميع الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي وشبكات الطرق والإنارة والرصف.