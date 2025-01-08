انطلاق معرض الكتاب 2025 بجازان: النسخة الأولى تجمع عشاق القراءة

تشهد منطقة جازان حدثًا ثقافيًا مميزًا مع انطلاق النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025. يعد هذا المعرض خطوة هامة لتعزيز الثقافة ونشر المعرفة في المنطقة، حيث سيضم مجموعة واسعة من دور النشر والفعاليات الأدبية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.

كتب محمد سعد – تستضيف مدينة جازان فعاليات النسخة الافتتاحية لمعرض جازان للكتاب 2025، المقام في الفترة من 11 إلى 17 فبراير، برعاية هيئة الأدب والنشر والترجمة، وذلك ضمن فعاليات موسم شتاء جازان 25.

يسلط المعرض الضوء على الإرث الثقافي العريق للمنطقة ويسهم في تعزيز الحركة الأدبية والفكرية والعلمية بالمملكة.

يتضمن المعرض برنامجاً ثقافياً شاملاً يحفز على القراءة والإبداع، بمشاركات متميزة من دور نشر محلية وعالمية، ويشتمل على ندوات أدبية وورش عمل متخصصة، كما يقدم فعاليات تفاعلية تلائم كافة الأعمار، مع تركيز خاص على النشء والشباب، ويزخر بعروض فنية وتراثية تعبر عن تنوع جازان الثقافي وأصالته، مما يتيح الفرصة للتعرف على أحدث الإصدارات وتعزيز التبادل الثقافي بين الزوار.

يأتي هذا المعرض في إطار مساعي هيئة الأدب والنشر والترجمة لتعزيز الحركة الثقافية في المملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتنمية قيم المعرفة والإبداع وتحفيز الصناعة النشرية المحلية.

يعد معرض جازان للكتاب 2025 دعوة مفتوحة لجميع محبي الثقافة للاحتفاء بعالم الفكر والأدب، واستكشاف آفاق الإبداع التي تثري الهوية الوطنية.

معرض الكتاب بجازان 2025 يمثل بداية قوية لتعزيز الحركة الثقافية في المنطقة، ويعد فرصة رائعة لمحبي القراءة لاكتشاف إصدارات جديدة والمشاركة في فعاليات أدبية متنوعة.