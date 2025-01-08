تعاون مشترك: الجامعة السعودية وصندوق الشهداء يوقعان اتفاقية لدعم التعليم

في خطوة تعكس التزام المملكة بدعم التعليم وتعزيز الفرص التعليمية لأبناء الشهداء، وقعت الجامعة السعودية اتفاقية شراكة مع صندوق الشهداء. تهدف الاتفاقية إلى توفير الدعم التعليمي للطلاب المستحقين، مما يسهم في تمكينهم أكاديميًا وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

كتب محمد سعد – وقّع قبل ساعات، صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اتفاقية تعاون مع الجامعة السعودية الإلكترونية لتخصيص مقاعد دراسية لأبناء وبنات المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط القبول الجامعي.

وقد شهدت مراسم التوقيع حضور كل من مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى بن مرضي، وأمين عام الصندوق طلال بن عثمان المعمر، بهدف تمكين هؤلاء الطلاب من الانخراط في الفرص التعليمية المتميزة.

تشمل الاتفاقية توفير مقاعد دراسية في برامج الدبلوم بالجامعة عند بداية كل عام دراسي، وتضمين المستفيدين ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تنظمها الجامعة.

تعد هذه الخطوة جزءاً من مساعي الجامعة والصندوق لتقديم مبادرات تعليمية ومجتمعية تستهدف فئة قيمة من أسر الجنود الذين قدموا أرواحهم فداءً للدين والوطن.

هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الشراكات مع مختلف القطاعات لخدمة هذه الفئة الكريمة وتعزيز التواصل بين الصندوق والمؤسسات المتنوعة، وتضمنت خطة الصندوق للاتفاقيات والشراكات مسارات تعليمية ومشروعات تعليمية هامة.

تجسد هذه الاتفاقية التزام المملكة بتوفير الدعم التعليمي لأبناء الشهداء، مما يعزز من مسيرتهم الأكاديمية ويكرم تضحيات أسرهم. يُتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق المزيد من النجاح للطلاب المستفيدين.