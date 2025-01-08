“الزعاق” يكشف تفاصيل الاقتران السماوي بين القمر والنجم: حدث فلكي مميز

يشهد عشاق الظواهر الفلكية حدثًا استثنائيًا هذا الأسبوع، حيث يتقارب القمر مع أحد النجوم اللامعة في ظاهرة تُعرف بـ”الاقتران السماوي”. وأوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق تفاصيل هذا المشهد الذي سيزين سماء الليل، واصفًا إياه بأنه يشبه عقد نكاح سماوي بين القمر والنجم.

كتب محمد سعد – لا تزال المعلومات المبهرة لجميع متابعي فقرة تقويم هي ما يطرحها بطريقة مميزة الدكتور خالد صالح الزعاق خبير الأرصاد الجوية والمهتم بعالم الفلك؛ ومن هذا العالم أسدل الستار عن حدث فلكي في غاية التميّز من المفترض أنه يحدث في الأيام الفردية من الشهر الهجري.

هذا الحدث هو ما أوضح أنه عبارة عن عملية اقتران بين القمر ونجم الثريا؛ حيث قال الزعاق إنها تتم في اليوم التاسع من الشهر الهجري حيث يكونان بجانب بعضهما، وهذا ما يُسمى بـ “عقد النكاح“ والسبب هو أن كلا الجرمين السماويين في الأصل مفترقان ويجتمعان في هذا الوقت.

كذلك تابع خبير الأرصاد الجوية موضحًا أن عملية الاقتران تلك ينجم عنها برودة شديدة، وهذا ما أدى إلى تسمية العرب الأولين لهذا الحدث بـ “إقران تاسع برد لاسع“.

وفي ظل الحديث عن القمر الذي وصفه الزعاق بأنه أجمل ما في الكون فإنه أيضًا أشار إلى علاقته بالشمس أشهر نجوم السماء؛ حيث قال إن يلتقي معها في نهاية الشهر القمري، فلو حدث وكانا على صف واحد حينها يكون كسوف الشمس، بينما لو كانا متجاورين حينها يكون الاقتران وهي المرحلة التي يحدث فيها ميلاد الشهر الهجري الجديد.

لا تفوت فرصة مشاهدة هذا الحدث الفلكي الفريد الذي يجمع بين جمال الطبيعة وسحر الفلك. استمتع برؤية القمر والنجم في لحظة استثنائية تضيء سماء الليل.