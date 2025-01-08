خطوات إضافة المراجع التعليمية عبر بوابة مدرستي 1446

بوابة مدرستي تُعد واحدة من أبرز المنصات التعليمية الرقمية في المملكة العربية السعودية، حيث تتيح للمعلمين إضافة المراجع التعليمية بسهولة لدعم الطلاب بمصادر تعليمية غنية وشاملة. في هذا المقال، نقدم شرحًا تفصيليًا لخطوات إضافة المراجع التعليمية عبر بوابة مدرستي لعام 1446.

كتب محمد سعد – قامت وزارة التعليم السعودي بتوفير عدد متنوع من المنصات الإلكترونية التي تساهم في تسهيل العملية التعليمية على كافة الطلاب والمعلمين، ومن أهمهم منصة مدرستي التي تحرص على تقديم مجموعة من الخدمات التي يحتاج إليها الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، حيث يمكنك من خلالها إضافة المراجع التعليمية بكل سهولة عبر الإنترنت.

خطوات إضافة المراجع التعليمية عبر منصة مدرستي

توجد مجموعة من الخطوات التي يمكنك عن طريقها إضافة المراجع التعليمية بصورة سلمية داخل منصة مدرستي، وهذه الخطوات يمكن عرضها في الآتي:

الدخول مباشراً إلى بوابة منصة مدرستي التعليمية.

اضغط على مربع تسجيل الدخول.

أكتب اسمك بالكامل وكلمة المرور.

سجل رمز التحقق.

ادخل رقم الهوية الوطنية.

اضغط على مربع التالي.

أنقر على أيقونة المقررات والمصادر.

حدد خدمة إضافة المراجع التعليمية.

اختار نوع المراجع التي تريد إضافتها.

سجل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة منك.

في النهاية اضغط على مربع حفظ وانتهاء.

طريقة إضافة أكثر من حساب داخل منصة مدرستي 1446

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة خطوات إضافة أكثر من حساب داخل المنصة، ويتم ذلك إلكترونيا بواسطة إتباع الخطوات الآتية:

عليك التوجه إلى بوابة منصة مدرستي التعليمية.

اضغط على مربع تسجيل مستخدم جديد.

أنقر على أيقونة العودة إلى المدارس.

اضغط على زر تسجيل الدخول.

أكتب اسمك بالكامل وكلمة المرور.

سجل رمز التحقق المرئي.

ادخل رقم الهوية الوطنية.

حدد عنوان البريد الإلكتروني.

عليك التأكد من صحة وسلامة البيانات المدونة.

اضغط على مربع دخول حتى يتم تحويلك إلى صفحة المنصة.

حدد مستوى الطالب الدراسي.

أدخل رقم الهاتف المحمول.

في النهاية اضغط على مربع إضافة الحساب.

كيفية إضافة الواجبات داخل منصة مدرستي التعليمية

يمكنك القيام بإضافة الواجبات المدرسية داخل المنصة بكل سهولة ويسر عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

الدخول مباشراً إلى موقع منصة مدرستي التعليمية.

اضغط على مربع تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.

اختار الكادر التعليمي للطلاب.

أنقر على زر تسجيل الدخول.

أكتب اسمك بالكامل وكلمة المرور.

سجل رمز التحقق المرئي.

ادخل رقم الهوية الوطنية.

حدد عنوان البريد الإلكتروني.

اضغط على أيقونة المقررات والمصادر.

من القائمة الرئيسية اختار خدمة الواجبات.

أنقر على زر إضافة واجب.

عليك بتحديد التسلسل التعليمي.

اختار الفصل الدراسي، بالإضافة إلى عنوان الدرس.

القيام بتسمية الواجب.

حدد مصدر الواجب، وذلك سواء كان نشاط أو ملف أو كتاب خارجي.

اضغط على مربع التالي.

أنقر على أيقونة إضافة سؤال.

عليك بوضع الدرجات الخاصة بتلك الأسئلة.

في النهاية اضغط على مربع حفظ، وسوف يتوجب عليك تكرار هذه الخطوات لإضافة باقي الأسئلة.

خطوات تصحيح الواجبات داخل منصة مدرستي 1446

يمكن لجميع المعلمين القيام بتصحيح الواجبات المدرسية من خلال المنصة بخطوات ميسرة يمكن عرضها في الآتي:

الدخول مباشراً إلى بوابة منصة مدرستي التعليمية.

اضغط على مربع تسجيل الدخول.

أكتب اسمك بالكامل وكلمة المرور.

ادخل رقم الهوية الوطنية.

اضغط على أيقونة المقررات والمصادر.

اختار مربع الواجبات المدرسية.

سوف يتم عرض أمامك كافة الواجبات المدرسية الذي قمت بإنشائها.

حدد الواجب التي تريد تصحيحه.

اضغط على الواجبات المرسلة.

انقر على مربع إجابات الطلاب.

اختار أيقونة استعراض الحل.

سوف يتم تحميل ملف حل الأسئلة بصيغة pdf.

في النهاية عليك بتصحيح الواجبات مع وضع التقييم الخاص بكل طالب.

مميزات منصة مدرستي التعليمية

تتمتع هذه المنصة بعدد كبير من المزايا والخدمات المتنوعة والمختلفة التي يمكن عرضها في الآتي:

تقدم المنصة شرح مفصل وشامل لجميع المناهج الدراسية.

إمكانية متابعة أولياء الأمور مستوى أبنائهم التعليمي.

توفر المنصة خاصية حل الواجبات المدرسية بكل سهولة.

إمكانية حضور الحصص والاطلاع عليها بشكل إلكتروني عبر الإنترنت.

تقوم المنصة بتوفير مجموعة من الاختبارات التدريبية التي تؤهل الطلاب إلى امتحانات نهاية العام.

طرق التواصل مع منصة مدرستي 1446

أتاحت المنصة مجموعة من الطرق التي يمكنك من خلالها التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن أي معلومات متعلقة بكيفية إضافة المراجع التعليمية، أو لتقديم شكوى عند مواجهة أي مشكلة، حيث يمكنك التواصل بواسطة إحدى الطرق الآتية:

التواصل مباشراً عن طريق بوابة منصة مدرستي التعليمية.

يمكنك الاتصال على الرقم المجاني الموحد وهو: 80012999999.

تستطيع الاتصال على رقم الدعم الفني التالي: 19996.

كما يمكنك التواصل من خلال الخط الساخن وهو: 320033988.

إضافة المراجع التعليمية عبر بوابة مدرستي يعزز من تجربة التعلم للطلاب ويُسهم في تحسين نتائجهم الدراسية. باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكن للمعلمين تقديم محتوى تعليمي قيم يدعم عملية التعلم الرقمي.