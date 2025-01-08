أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 8 يناير 2025

يشهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حالة من التذبذب، مع اهتمام كبير من قبل الأفراد والشركات بمتابعة تطورات الأسعار اليومية. نقدم لكم تفاصيل أسعار الصرف اليوم، الموافق 8 يناير 2025، وأهم التغيرات في السوق المصرفية.

كتب محمد سعد – يبحث كثير من الناس وخاصة المقيمين في السعودية على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك لمعرفة المعاملات المالية والتحويلات إلى ذويهم؛ لذا سنعرض لكم من خلال هذا التقرير،الريال السعودي يصطدم بالجنيه المصري: أسعار اليوم 8 يناير 2025!

كما أن سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنك المركزي المصري: 13.47 جنيه للشراء، 13.51 جنيه للبيع. في حين سجل في البنك الأهلي المصري: 13.44 جنيه للشراء، 13.50 جنيه للبيع . بينما سجل في بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، 13.50 جنيه للبيع، وتحدد في المصرف العربي الدولي: 13.47 جنيه للشراء، 13.50 جنيه للبيع. وبلغ في بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء، 13.50 جنيه للبيع . وأما سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنك التجاري الدولي CIB: فبلغ 13.46 جنيه للشراء، 13.50 جنيه للبيع.

تابع تحديثات أسعار الريال السعودي والجنيه المصري بشكل يومي لتكون على دراية بأحدث المستجدات والتغيرات في السوق المصرفية. تذكر أن متابعة الأسعار تساعدك في اتخاذ القرارات المالية المناسبة.