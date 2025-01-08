النهدي تعلن عن 47 وظيفة شاغرة: انضم الآن واكتشف المزايا المذهلة

شركة النهدي الطبية، الرائدة في مجال الرعاية الصحية، تفتح أبوابها لاستقبال الكفاءات من خلال الإعلان عن 47 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات. إذا كنت تبحث عن فرصة عمل مميزة مع مزايا رائعة ومستقبل وظيفي مشرق، فلا تفوّت هذه الفرصة للانضمام إلى عائلة النهدي.

كتب محمد سعد – تعلن شركة النهدي الطبية عن توفر 47 وظيفة شاغرة للصيادلة السعوديين في مختلف مناطق المملكة، مع مزايا رائعة وفرص للنمو والتطور المهني. هل أنت مستعد للانضمام إلى فريق عمل رائد في مجال الرعاية الصحية؟ تابع القراءة لمعرفة المزيد!

صيدلي : توفير الرعاية الصحية العامة، صرف الأدوية بوصفة طبية وبدون وصفة طبية، الإشراف على فريق العمل في الصيدلية، العمل على تحقيق أهداف المبيعات، و ضمان رضا العملاء. (الجبيل الصناعية، الظهران، صفوى، جدة، رابغ، المدينة المنورة، أملج، ينبع، العلا، الخبر، الخفجي، الدمام، الجموم، المخواة، حفر الباطن، تبوك، المظيلف، النماص، شرورة)

مدير أول تطبيقات التمويل : دعم تطوير وتنفيذ وإدارة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات التي تدعم وتعزز الكفاءة التشغيلية وتقديم الخدمات لقطاع التجزئة. (جدة)

مدير أول فئة العناية الشخصية : إدارة مجموعة منتجات الفئة لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية التجارية بما يتماشى مع استراتيجية القسم وعلاقة الموردين. (جدة)

مدير تحليلات بيانات الأعمال : إدارة حلول تحليلات بيانات الأعمال (منصات ذكاء الأعمال وعلوم البيانات) من خلال الإشراف على تطوير وتنفيذ أفضل وحدات البيانات والتحليلات المختارة من أجل تمكين عملية صنع القرار بشكل أسرع. (جدة)

أخصائي شؤون الموظفين : تنفيذ عمليات شؤون الموظفين المتعلقة بإنهاء خدمة الموظفين، وعلاقات الموظفين، والموظفين الجدد، والحضور … إلخ. (جدة)

محلل تخطيط مالي : تقديم المشورة المالية والدعم والاستشارات للأقسام المعينة لضمان التوافق مع الخطط والسياسات المالية المحددة. (جدة)

مدير عمليات العيادة : المسؤول عن قيادة جميع أعمال Omni Health الإقليمية من أعلى إلى أسفل من العيادات المتعددة التخصصات التي يتم تشغيلها، وخدمات الطب عن بُعد، والمختبرات المستقلة واستراتيجية أعمالها الجديدة والتسليم السريري / التشغيلي لضمان تقديم الخدمات لرعاية المرضى وتجربتهم على النحو الأمثل. (منطقة الرياض)

مدير أول تحليلات بيانات الأعمال : إدارة حلول تحليلات بيانات الأعمال (منصات BI وعلوم البيانات) من خلال الإشراف على تطوير وتنفيذ وحدات البيانات والتحليلات المختارة من أجل تمكين عملية صنع القرار بشكل أسرع بناءً على البيانات لجميع وظائف الأعمال. (جدة)

مدير فئة الأم والطفل : إدارة مجموعة منتجات الفئة لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية التجارية بما يتماشى مع استراتيجية القسم وعلاقة الموردين. (جدة)

أخصائي أول فئة Nutraceutical & Nutrition : إدارة مجموعة منتجات الفئة لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية التجارية بما يتماشى مع استراتيجية القسم وعلاقة الموردين. (جدة)

مدير أول حساب إدارة الدافعين : قيادة وتطوير خط أعمال التأمين في نهضة، مع التركيز على اكتساب فرص عمل جديدة، وتحديد مسارات النمو الاستراتيجية، والحفاظ على علاقات العملاء الرئيسيين، والتعاون مع الكيانات الحكومية والتنظيمية، بالإضافة إلى الإدارات الأخرى داخل نهضة. (جدة)

مدير أول دافعين KAM : قيادة وتطوير خط أعمال التأمين في نهضة، مع التركيز على اكتساب فرص عمل جديدة، وتحديد مسارات النمو الاستراتيجية، والحفاظ على علاقات العملاء الرئيسيين، والتعاون مع الكيانات الحكومية والتنظيمية، بالإضافة إلى الإدارات الأخرى داخل نهضة. (جدة)

مدير قسم فئة الأم والطفل : إدارة فئات القسم لتحقيق المبيعات المستهدفة، وتنفيذ استراتيجية القسم المحددة وهامش الربح. (جدة)

مسجل طب أسنان الأطفال : تشخيص وعلاج الإصابات أو الأمراض. مسؤول عن فحص المرضى. أخذ التاريخ الطبي. وصف الأدوية؛ وطلب وإجراء وتفسير الاختبارات التشخيصية. (منطقة نجران)

مدير فئة الأدوية ذات العلامات التجارية الخاصة : إدارة جميع العمليات والأنشطة المتعلقة بعملية تطوير منتجات PL، وتنسيق وظائف مختلفة في الشركة، وتطوير العلاقات مع الموردين الحاليين، وتحديد مصادر الموردين الجدد والتعاقد معهم لضمان وصول منتجات PL إلى الربحية والجودة والمبيعات المستهدفة. (جدة)

مدير فئة عالمي للعلامة التجارية الخاصة : إدارة جميع العمليات والأنشطة المتعلقة بعملية تحديد مصادر العلامات التجارية المستوردة مباشرة (DI) وعملية الاستيراد، وتنسيق وظائف مختلفة في الشركة، وتطوير العلاقات مع الموردين الحاليين، وتحديد مصادر الموردين الجدد والتعاقد معهم لضمان وصول منتجات DI إلى الربحية والجودة والمبيعات المستهدفة. (جدة)

مدير فئة القلب / الجهاز الهضمي / الجهاز التنفسي : إدارة مجموعة منتجات الفئة لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية التجارية بما يتماشى مع استراتيجية القسم وعلاقة الموردين. (جدة)

ممرضة: مسؤولة عن تقديم الرعاية الطبية والتمريضية للمرضى سواء في العيادات أو في قسم الطوارئ. تقديم المشورة والدعم العاطفي للمرضى وعائلاتهم، والعناية بالأعمال الورقية، ومساعدة الأطباء في تشخيص المرضى وتقديم المشورة والرعاية اللاحقة. (جدة)

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة النهدي www.nahdi.sa والتقديم من خلال قسم “الوظائف”.

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