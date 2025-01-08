فرص وظيفية مميزة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة: رواتب تنافسية وبيئة عمل محفزة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية في جدة عن توفر شواغر وظيفية مميزة، مقدماً رواتب تنافسية وبيئة عمل محفزة للمهنيين الباحثين عن فرص جديدة. إذا كنت تطمح للانضمام إلى مؤسسة رائدة تسهم في التنمية المستدامة على مستوى العالم، فهذا هو الوقت المناسب للتقديم!

كتب محمد سعد – يعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توفر فرص وظيفية مميزة في مقره الرئيسي بجدة، المملكة العربية السعودية. إذا كنت تبحث عن بيئة عمل ديناميكية وتسعى للمساهمة في التنمية في الدول الأعضاء، فقد تكون هذه فرصتك للانضمام إلى فريق عمل مؤثر.

الوظائف المتاحة:

مدير، أمن المعلومات (Manager, Information Security) قيادة وتنفيذ استراتيجيات أمن المعلومات. إدارة المخاطر الأمنية وحماية بيانات البنك. تاريخ الإغلاق: 21 يناير 2025

مسؤول الدعم الفني / سكرتير (مصدر) (Technical Support Officer/Secretary (Outsourced)) تقديم الدعم الفني للمستخدمين. إدارة المراسلات وجدولة الاجتماعات. تاريخ الإغلاق: 23 يناير 2025

أخصائي الاتصال والتواصل (مصدر، عقد طرف ثالث) – ICD (Communication and Outreach Specialist (Outsourced, Third-Party Contract) – ICD) تطوير وتنفيذ استراتيجيات الاتصال. إدارة العلاقات الإعلامية. تاريخ الإغلاق: 9 يناير 2025

أخصائي أول إدارة المخاطر (Senior Risk Management Specialist) تقييم وتحليل المخاطر. تطوير وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر. تاريخ الإغلاق: 19 يناير 2025

أخصائي إدارة المخاطر (Risk Management Specialist) دعم تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر. مراقبة المخاطر وإعداد التقارير. تاريخ الإغلاق: 19 يناير 2025

مسؤول إدارة المخاطر (Risk Management Officer) مساعدة في تقييم وتحليل المخاطر. دعم تنفيذ سياسات إدارة المخاطر. تاريخ الإغلاق: 19 يناير 2025

أخصائي أول في التمويل الإسلامي (مراجعة شرعية) (Senior Islamic Finance Specialist (Shariah Audit)) مراجعة المنتجات والخدمات المالية للتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. تقديم المشورة الشرعية في مجال التمويل الإسلامي.



مجالات العمل:

تشمل الوظائف الشاغرة مجالات متنوعة، مثل:

أمن المعلومات.

الدعم الفني.

الاتصال والتواصل.

إدارة المخاطر.

التمويل الإسلامي.

مكان العمل:

جميع الوظائف الشاغرة متوفرة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية.

المزايا:

يوفر البنك الإسلامي للتنمية مجموعة من المزايا للموظفين، منها:

رواتب تنافسية.

تأمين طبي.

فرص تدريب وتطوير.

بيئة عمل محفزة.

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك الإسلامي للتنمية والتقديم من خلال قسم “الوظائف”. رابط التقديم

لا تفوّت فرصة الانضمام إلى فريق البنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من بيئة عمل محفزة ورواتب تنافسية. اغتنم الفرصة وساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل في مؤسسة عالمية رائدة.