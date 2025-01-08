مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن فرص عمل مميزة في الرعاية الصحية

يعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية، عن توفر فرص عمل مميزة للكفاءات المتخصصة. إذا كنت تسعى للانضمام إلى بيئة عمل احترافية تقدم خدمات طبية عالمية المستوى، فإن هذه الفرصة هي خطوتك المثالية نحو مستقبل مهني مشرق.

كتب محمد سعد – يُعد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من أبرز المؤسسات الطبية في المملكة العربية السعودية، ويسعى باستمرار لاستقطاب الكفاءات الوطنية للانضمام إلى فريقه الطبي والإداري.

إليك أحدث الوظائف المُعلنة في المستشفى:

وظائف لحملة الثانوية فأعلى:

مُنسق طلبات: تنظيم وتنسيق طلبات المرضى

تنظيم وتنسيق طلبات المرضى مشرف رعاية الأطفال: الإشراف على رعاية الأطفال في المستشفى

الإشراف على رعاية الأطفال في المستشفى ممرض مُسجل: تقديم الرعاية التمريضية للمرضى

وظائف لحملة الدبلوم فأعلى:

مرمز طبي: ترميز المعلومات الطبية

ترميز المعلومات الطبية سكرتير: أداء مهام السكرتارية

أداء مهام السكرتارية أخصائي أول تقنية مختبرات طبية: إجراء التحاليل الطبية

إجراء التحاليل الطبية سكرتير تنفيذي: أداء مهام السكرتارية التنفيذية

أداء مهام السكرتارية التنفيذية مدير مشروع: إدارة المشاريع

وظائف أخرى:

أخصائي أشعة استشاري أول: تشخيص وعلاج أمراض العيون باستخدام الأشعة

المزايا:

رواتب مجزية

تأمين صحي

بيئة عمل محفزة

فرص تطوير مهني

كيفية التقديم:

زيارة الموقع الإلكتروني للمستشفى والتوجه إلى قسم “الوظائف”: ابحث عن الوظائف الشاغرة وتقدم بطلبك. رابط التقديم

لا تفوّت فرصة الانضمام إلى فريق مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمساهمة في تقديم أفضل رعاية صحية. ابدأ بالتقديم الآن وانضم إلى إحدى أبرز المؤسسات الطبية في المملكة.