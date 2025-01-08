منحة جامعية مجانية في السعودية: تغطية كاملة للرسوم الدراسية

فرصة ذهبية للطلاب الطموحين في السعودية! تم الإعلان عن منحة دراسية مميزة تغطي الرسوم الدراسية الجامعية بالكامل، مما يتيح للطلاب فرصة تحقيق أحلامهم الأكاديمية دون أي أعباء مالية. اكتشف تفاصيل هذه المنحة، الشروط المطلوبة، وكيفية التقديم للاستفادة من هذه الفرصة المجانية.

كتب محمد سعد – منحة تغطي الرسوم الدراسية في السعودية للدراسة مجانا هناك وهي فرصة جيدة للطلاب الذين لا يقدرون علي دفع رسوم الدراسة في السعودية للعام 2025 ظكوصس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نقدم فرصة رائعة ألا وهي منحة تغطي الرسوم الدراسية في السعودية للدراسة مجانا، لذلك شاهد التفاصيل كاملة والتقديم بالأسفل.

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الدولة

المملكة العربية السعودية : KSA

الجهة المانحة

الندوة العالمية للشباب الإسلامي : WAMY

شرح منح الندوة العالمية للشباب الاسلامي

المنح معطاه من منظمة سعودية هدفها رعاية الشباب والنهوض بهم، وذلك يتم من خلال توفير منح دراسية في المملكة العربية السعودية والتي بدورها تدعم الشباب لاستكمال الدراسة هناك مجانا عن طريق دفع الرسوم الدراسية الجامعية. ويُرجي ملاحظة أن المنحة هي منحة خيرية لمساعدة الطلاب على دفع رسوم بعض الجامعات ولا علاقة لها بجلب القبول الجامعي.

الدول المتاحة للتقديم

السعودية

أفريقيا

تشاد – الكاميرون – نيجيريا – مصر – السودان – مالي – السنغال – موريتانيا – غينيا كوناكري – النيجر – كينيا – الصومال – جنوب أفريقيا – جيبوتي

آسيا

ماليزيا – الفلبين – إندونيسيا – تايلاند – بنغلاديش – قيرغيزستان – استراليا.

الشرق الأوسط

فلسطين – اليمن – العراق

أوروبا والامريكتين

البوسنة والهرسك – كوسوفو – ألبانيا – تركيا – قبرص الشمالية – البرازيل – الولايات المتحدة الأمريكية – المملكة المتحدة.

المرحله الدراسية

يمكنك التقديم لأحد المراحل الدراسية التالية:

البكالوريوس.

الماجستير.

الدكتوراه.

التمويل

سوف يتم توفير منح دراسية في المملكة العربية السعودية والتي بدورها تدعم الشباب لاستكمال الدراسة هناك مجانا عن طريق دفع الرسوم الدراسية الجامعية.

معايير القبول

شروط الالتحاق بمنح الندوة للعام 2025 م

1. تعبئة النموذج الخاص بالمنحة عبر الرابط في موقع الندوة الإلكتروني.

2. الحصول على قبول من جامعة معتمدة عالميا.

3. الحصول على شهادة التوفل أو الآيلتس في اللغة الإنجليزية للدراسة في الدول التي تشترط ذلك. ولا تشمل المنحة الدراسية رسوم دراسة اللغة الإنجليزية.

4. اجتياز المقابلة الشخصية.

5. تكون بداية المنحة من 2025/1/1م. ولمدة عام دراسي واحد مع إمكانية تجديدها سنوياً عند تحقق الشروط وموافقة الندوة على التجديد.

6. التعهد الموثق بتحمل الطالب كافة المصاريف من تذاكر سفر وإعاشة وسكن وغيرها، حيث إن المنحة الدراسية تشمل الرسوم الدراسية فقط.

7. يشترط للمتقدمين على المنح خارج السعودية ويشمل الطلاب المتخرجين من السعودية الحصول على معدل %90 في الثانوية لطلاب البكالوريوس، ومعدل %90 في البكالوريوس لمنح الماجستير، والحصول على معدل %90 في الماجستير لمنح الدكتوراه.

8. المنح داخل السعودية للطلاب المتخرجين من الثانويات السعودية فقط مع شرط الحصول علي معدل: %95 فأكثر في شهادة الثانوية و %90 فأكثر في القدرات و %90 فأكثر في التحصيلي مع تحقق جميع الاشتراطات الأخرى.

9. أن يكون الطالب المتقدم لمنح البكالوريوس من خريجي الثانوية العامة للأعوام الدراسية الثلاثة السابقة لموعد التقديم على منح الندوة. والطالب المتقدم للماجستير أو الدكتوراه من خريجي الأعوام الدراسية الخمسة السابقة لموعد التقديم على منح الندوة.

10. يشترط أن يقدم طالب المنحة ما يثبت حاجته للمنحة من خلال تزكية من جهة معتمدة لدى الندوة أو أحد مكاتبها.

11. لالتزام الجدي بالدراسة والحصول على معدل لايقل عن جيد جداً مرتفع سنويا.ً وتتوقف المنحة متى ما قل المعدل عن ذلك.

12. المشاركة في %90 على الأقل من البرامج التدريبية والمهارية المقدمة لطلاب المنح.

13. المنح متاحة في جامعات الدول التي بها مكاتب للندوة أو الجامعات والجمعيات التي بينها وبين الندوة اتفاقيات فقط. وهي: السعودية، فلسطين، العراق، اليمن، ماليزيا، إندونيسيا، الفلبين، تايلاند، قيرغيزستان، البوسنة والهرسك، كوسوفا، البرازيل، مصر، كينيا، نيجيريا، تشاد، الكاميرون، السنغال، موريتانيا، النيجر، جنوب أفريقيا، مالي، غينيا كوناكري، الصومال، جيبوتي، أوغندا (الجامعة الإسلامية،) بنغلاديش، تركيا، ألبانيا.

14. في حال عدم الترشيح لا يحق للمتقدم على المنح مطالبة الندوة بذكر أي مبررات لعدم الترشيح.

المستندات المطلوبة

1. صورة من القبول الجامعي.

2. صورة من جواز السفر.

3. شهادة الثانوية العامة للمتقدمين على جميع المراحل.

4. نتيجة اختبار القدرات للمتقدمين على منح السعودية.

5. نتيجة اختبار التحصيلي للمتقدمين على منح السعودية.

6. شهادة البكالوريوس لطلاب الماجستير.

7. شهادة البكالوريوس وشهادة الماجستير لطلاب الدكتوراة.

8. شهادة التوفل أو الآيلتس في اللغة الإنجليزية لطلاب الدول التي تشترط ذلك.

9. صورة شخصية ملونة للطالب.

10. صورة من التزكية المذكورة في الشروط.

11. إن كان المتقدم للمنحة حافظاً لكتاب الله فيقدم ما يثبت ذلك.

12. إن كان للمتقدم للمنحة مشاركات مجتمعية وأعمال تطوعية فيقدم ما يثبت ذلك

آخر موْعد للتقديم

مفتوح الآن لحين اكتمال العدد.

إذا كنت تطمح لتحقيق مستقبل أكاديمي مشرق، فلا تفوّت هذه الفرصة. قدم الآن للحصول على المنحة التي تغطي الرسوم الدراسية بالكامل واستفد من الدعم المقدم للطلاب في السعودية.